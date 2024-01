Este: LOCALI PRESSO I GIARDINI D’ESTE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Home Notizie LOCALI PRESSO I GIARDINI D’ESTE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In esecuzione alla Determinazione n. 38 del 26.01.2024 del Dirigente IV Area si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende individuare soggetti privati per l’affidamento in concessione dei locali con annesso giardino pertinenziale destinati ad attività di bar/ristorante, all’interno delle mura del Castello Marchionale di Este, in Via Guido Negri, la cui proprietà appartiene al Comune di Este.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 13.00 del 13 Febbraio 2024.

