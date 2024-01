Zottis e Montanariello (Pd): “Sanità veneziana, boom infermieri a gettone, frutto di un sistema da ripensare. Lanzarin sia chiara su strategie per fermare la china”

24 gennaio 2024

(Arv) Venezia 24 gen. 2024 – “La mancanza del personale non può diventare l’alibi per l’ingigantirsi del fenomeno degli infermieri a gettone che, sul territorio veneziano, pare essere in netta crescita. A tal punto che, come riportano le cronache, chi lavorava per il sistema pubblico ne esce, per poi rientrare come gettonista. Questo significa che ad essere inadeguate sono le condizioni di lavoro e salariali offerte dal sistema sanitario regionale: un vulnus che la Giunta Zaia non vuole sanare con investimenti veri e nuove strategie”.

L’analisi è dei consiglieri regionali veneziani del Partito Democratico Francesca Zottis e Jonatan Montanariello.

“Bisogna individuare le opportune soluzioni per fermare questa china, peraltro dispendiosa per le casse pubbliche – chiedono gli esponenti Dem – C’è la necessità di ripensare concretamente un sistema che sempre meno garantisce servizi e prestazioni per tutti, universale e di qualità. Le Liste d’attesa e le carenze sono manifestazioni più che eloquenti di questo disfacimento, i cui segnali esistevano già prima della pandemia, e si sono acuiti nel dopo”.

“Presenteremo sulla situazione veneziana un’interrogazione proprio per capire dall’assessore Lanzarin quali azioni intenda mettere in campo per fermare questa deriva”, concludono Zottis e Montanariello.

(Regione Veneto)