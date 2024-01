Europe Direct Padova: novità del 24 gennaio 2024

Harvesting Hope – Training course Erasmus + in Germania

L’ufficio Progetto Giovani cerca 4 partecipanti over 18 per il training course a tema artistico e ambientale “Harvesting Hope“, che si svolge a Lutter am Barenberge (Salzgitter, Germania) dal 15 al 24 marzo. Durante il progetto, 25 giovani provenienti da 5 diversi Paesi europei hanno modo di confrontarsi e riflettere insieme sul futuro della crisi ecologica e sociale, attraverso pratiche artistiche e sperimentali. Questo progetto è organizzato in partenariato con LernLabor e finanziato con il programma Erasmus+. È possibile candidarsi fino al 4 febbraio.

Per approfondimenti

Presidenza belga del Consiglio dell’UE

Il Belgio detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione europea nella prima metà del 2024, dal 1° gennaio al 30 giugno. Ecco le sei priorità della presidenza belga per questo semestre:

● difesa dello stato di diritto, della democrazia e dell’unità

● rafforzare la nostra competitività

● perseguire una transizione verde e giusta

● rafforzare i programmi sociali e sanitari

● proteggere le persone e le frontiere

● promuovere un’Europa globale

Per approfondimenti

Dichiarazione della Commissione europea e dell’Alto rappresentante in occasione della Giornata internazionale dell’istruzione

In vista della Giornata internazionale dell’istruzione del 24 gennaio, la Commissione europea e l’alto rappresentante/vicepresidente, Josep Borrell, hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“L’istruzione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono essenziali per conseguire uno sviluppo giusto e sostenibile e contrastare le disuguaglianze attraverso il dialogo, la solidarietà, la comprensione reciproca e la cooperazione, una governance inclusiva,democratica e partecipativa e la parità di genere. Sono fondamentali al tempo stesso per proteggere, sostenere e costruire la pace.“

Per leggere la dichiarazione completa

CIAK, EUROPA, SI VOTA! – Contest per giovani film-maker

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del contest CIAK, EUROPA, SI VOTA! L’iniziativa, promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento europeo – Ufficio in Italia e Fondazione Cinema per Roma,è rivolta a giovani film-maker, videomaker, professionisti e appassionati di arti visive. Il contest è finalizzato alla realizzazione di un video breve, della durata di massimo 3 minuti, con l’obiettivo di ispirare, informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare le generazioni più giovani, sull’importanza del voto in occasione delle elezioni europee che si terranno nei 27 Stati membri dell’Unione europea dal 6 al 9 giugno 2024. L’iscrizione è gratuita e aperta fino a domenica 17 marzo 2024.

Per approfondimenti

Lo strumento di sostegno tecnico sostiene le riforme volte a migliorare la salute mentale e il benessere dei giovani

La salute mentale e il benessere dei bambini e dei giovani sono motivo di crescente preoccupazione in Europa. Per questo motivo la Commissione ha avviato un progetto multinazionale biennale per sostenere quattro Stati membri nell’attuazione di riforme volte a migliorare l’offerta di sostegno alla salute mentale e al benessere per tale segmento della popolazione. Grazie a questo progetto dello strumento di sostegno tecnico (SST), la Commissione, in collaborazione con l’UNICEF, instaurerà una cooperazione con le autorità di Cipro, Slovenia, Italia e Spagna (in particolare l’Andalusia) per rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri e promuovere la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni nazionali. L’obiettivo è migliorare la qualità complessiva dei servizi di salute mentale.

Per approfondimenti

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)