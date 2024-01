Cavinato (Lega – LV): “Bene la delibera della Regione che permette la cessione del Configliachi di Padova e la sua riqualificazione”

24 gennaio 2024

(Arv) Venezia 24 gen. 2024 – “Accolgo molto positivamente la delibera della Regione Veneto sull’ex istituto Configliachi di via Reni a Padova, perché ne permette la cessione alla Provincia. Questo può far partire una riqualificazione, non soltanto del singolo immobile, ma di tutto il quartiere Arcella”. Questo è il commento del consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Elisa Cavinato in merito all’ex istituto Configliachi. “Nella fattispecie, la delibera permette lo svincolo alla vendita – spiega il consigliere regionale – Quindi, attraverso una nuova destinazione d’uso, quelle stanze potranno essere ristrutturate. Un passaggio fondamentale, perché erano diventate riparo per tante persone allo sbando e senza un tetto, trasformandosi in luogo di degrado e illegalità”. “Il triste fatto di cronaca che ha riguardato tre giovani stranieri ne è stata la riprova”, conclude il consigliere Cavinato.

(Regione Veneto)