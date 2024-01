Brescacin (Lega – LV): “Rapporto nazionale sulle performance regionali della sanità, Veneto in cima al podio”

24 gennaio 2024

(Arv) Venezia 24 gen. 2024 – “Il rapporto C.R.E.A. lo scrive chiaro e tondo: le performance sanitarie collocano il Veneto sul podio delle sanità regionali. Un boccone amarissimo per i detrattori della nostra sanità, che ora dovranno cercare un altro campo sul quale fare polemica”. Lo afferma il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Socio-Sanitarie in Consiglio regionale del Veneto, Sonia Brescacin (Lega – LV) a riguardo del 19/mo Rapporto Sanità del Centro per la Ricerca Economica Applicata alla Sanità – Crea-, che pongono il Veneto in posizione di eccellenza assoluta nel panorama italiano.

“L’autorevole Rapporto C.R.E.A. sulle Performance regionali in sanità in Italia, presentato in queste ore, – spiega Sonia Brescacin – attesta la nostra sanità veneta quale prima nella classifica generale, con 4 dei 5 settori, ovvero le Istituzioni, i Management Aziendali, le Professioni Sanitarie, gli Utenti e l’Industria, al top. I dati come sempre parlano chiaro, a discapito di chi invece vuole dipingere la nostra come una sanità ‘malata’. La conferma delle analisi rende orgogliosa anche me, in qualità di Presidente della Quinta Commissione in Consiglio regionale del Veneto. Questi 4 criteri ci posizioniamo addirittura davanti a realtà autonome quali le Province Autonome di Trento e Bolzano. Un risultato straordinario, merito di tutti i professionisti della sanità e del costante lavoro dell’amministrazione regionale che mette l’attualità del servizio sanitario al primo posto. Tempi duri, quindi, per chi sulla stampa e sui social cerca di dipingere il sistema sanitario regionale veneto come non all’altezza: i numeri sono chiari, e dicono l’esatto opposto”, conclude il Presidente Quinta Commissione, Sonia Brescacin.

(Regione Veneto)