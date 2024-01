Rilascio tessera agevolata di viaggio per mezzi di trasporto locale pubblico

La Provincia di Padova rende nota la modulistica per il rilascio della tessera agevolata di viaggio per i mezzi di trasporto pubblico locale (L.R.V. 19/1996) ai cittadini residenti in uno dei Comuni della Provincia di Padova che abbiano i requisiti previsti nell’elenco delle categorie beneficiarie.

La tessera, con validità decennale, consente l’acquisto, a condizioni agevolate, di abbonamenti ordinari per le linee di trasporto pubblico locale delle Aziende operanti nella Regione Veneto.

In allegato:

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Padova.

(Comune di Vigonza)