Premio regionale per lo Sviluppo Economico 2023: un importante riconoscimento per Seriveneta

Seriveneta si conferma in prima linea sull’innovazione e responsabilità sociale

Il 14 dicembre 2023, tra le mura dell’Auditorium “Cesare De Michelis” dell’M9 Museo del Novecento, si è tenuta la seconda Convention del sistema camerale regionale, incentrata sul tema “Sostenibilità: valore per l’impresa”. Durante l’evento, è stato conferito il Premio regionale per lo Sviluppo Economico 2023 a cinque aziende, una per ogni Camera di Commercio, nell’ambito delle celebrazioni promosse da Unioncamere del Veneto per valorizzare le imprese che hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e sociale della regione negli ultimi 50 anni.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Simone Venturini, assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro del Comune di Venezia, e Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo Economico Energia della Regione del Veneto, il quale ha partecipato attraverso un videomessaggio.

Durante la Convention, è emersa chiaramente la sostenibilità come una delle linee guida fondamentali per il ruolo del Sistema camerale nel dirigere, supportare e promuovere lo sviluppo sostenibile di imprese e territori. Il Veneto si è posizionato al secondo posto nella classifica regionale, subito dopo la Lombardia, con 88.020 imprese, registrando un notevole 9,2% di imprese che hanno investito nell’economia circolare rispetto al totale delle imprese investitrici italiane.

Tra le aziende riconosciute con il Premio regionale per lo Sviluppo Economico 2023 figura la SERIVENETA SRL SB di Vigonza, in provincia di Padova. Attiva da due generazioni nella stampa digitale e serigrafica industriale, l’azienda si è distinta nonostante la sua lunga presenza sul mercato grazie alla costante volontà di mettersi in discussione e abbracciare l’innovazione nel rispetto dell’ambiente.

Seriveneta: una realtà all’avanguardia nel settore serigrafico

Seriveneta si distingue come una realtà pioniera nel settore serigrafico, caratterizzandosi per un marcato orientamento verso la sostenibilità. La sua storia nel mondo della stampa serigrafica e digitale, avviata nel 1994, la posiziona come un’azienda che ha costantemente abbracciato l’innovazione e ha mantenuto un impegno costante nei confronti di modelli avanzati per lo sviluppo della stampa serigrafica industriale e digitale.

Fondata da Ermanno Rolle e Roberta Micale, Seriveneta ha tracciato un percorso di successi nel settore. Con il passaggio generazionale ai figli Andrea e Dario Rolle, l’azienda ha mantenuto la sua dedizione all’innovazione, combinandola con un orientamento sempre più sostenibile nello sviluppo delle attività produttive.

Seriveneta ha, inoltre, deciso di adeguarsi agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dimostrando una crescente sensibilità del management nei confronti delle tematiche ambientali e sociali. Oltre a eccellere nel campo della stampa serigrafica e digitale, l’azienda si impegna a integrare pratiche sostenibili, contribuendo in modo significativo a promuovere un approccio responsabile nel panorama industriale.

L’orientamento deciso verso la sostenibilità non solo riflette l’impegno di Seriveneta nel creare valore dal punto di vista produttivo, ma sottolinea anche la sua armonia con l’ambiente e la comunità. La sua leadership nel settore serigrafico e digitale, combinata con un forte impegno verso la sostenibilità, posiziona Seriveneta come un esempio virtuoso nel panorama aziendale, ispirando altre realtà a perseguire un approccio responsabile e sostenibile nel loro percorso di crescita.