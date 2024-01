Pan (Lega – LV): “Giornata storica, l’autonomia si materializza dopo anni di battaglie. A beneficio del nostro territorio”

23 gennaio 2024

(Arv) Venezia 23 gen. 2024 – “L’abbiamo richiesta e difesa in tutte le sedi. Abbiamo spiegato ai cittadini le sue urgenze e grandi opportunità. Abbiamo indetto un referendum appoggiato dalla stragrande maggioranza dei veneti. Ma con il voto in Senato di oggi l’Autonomia comincia a materializzarsi, per noi e il territorio è una giornata storica”. Con queste parole Giuseppe Pan della Lega – Liga Veneta commenta la prima votazione a Palazzo Madama, estremamente soddisfatto per il risultato. “Poter gestire le materie previste dalla Costituzione significa maggiore efficienza, risorse da investire direttamente nelle comunità locale, più giustizia sociale in generale. Ringrazio tutti quanti si sono battuti fin qui per quest’obiettivo: abbiamo percorso una strada tortuosa e piena di ostacoli, ma che finalmente è giunta al traguardo”.

(Regione Veneto)