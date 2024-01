Gruppi FdI (Consiglio Veneto): “Autonomia: Si conferma serietà e determinazione di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni”

23 gennaio 2024

(Arv) Venezia 23 gen. 2024 – Il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni del Consiglio regionale del Veneto, interviene sulla votazione odierna espressa in Senato, dopo l’esame degli emendamenti sul disegno di legge Calderoli, in merito alla riforma sull’autonomia differenziata.

“Grazie al Governo Meloni e all’impegno profuso da Fratelli d’Italia in seno alla coalizione di centro destra si va verso il compimento della volontà dei veneti espressa più di 6 anni fa attraverso il Referendum consultivo sull’Autonomia differenziata, celebrato il 22 ottobre 2017 con il risultato di oltre 2 milioni 273 mila espressioni affermative, pari a più del 98% dei votanti. Un grande giorno per il Veneto”.

“Oggi si conferma la grande serietà e la determinazione di Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni che nel 2020 aveva sottoscritto in Regione Veneto l’impegno per l’autonomia differenziata e poi confermata lo scorso 2022, con il Governo guidato da Giorgia Meloni in poco più di 1 anno l’autonomia diventa realtà concreta. Questa la grande risposta ai tanti dubbi che qualcuno nutriva”.

“Dal Senato ora la votazione passerà alla Camera per dare quindi il via ad una riforma dalla portata storica che mira ad implementare l’efficacia dei processi amministrativi e di governance attraverso il risparmio di risorse e l’aumento dei servizi per i territori con maggiori funzioni agli enti più vicini alla cittadinanza”.

(Regione Veneto)