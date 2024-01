Ciambetti “Autonomia: oggi è un gran giorno, la strada è ancora lunga ma noi non molliamo”

23 gennaio 2024

(Arv) Venezia 23 gen. 2024 – “Passo dopo passo, stiamo costruendo la storia nel solco della Costituzione, attualizzando quel regionalismo che aveva ispirato con lungimiranza i padri costituenti e che oggi diventa un mezzo grazie all’autonomia per modernizzare un Paese che ha un profondo bisogno di riforme profonde” così il presidente Roberto Ciambetti saluta “il dibattito odierno e la discussione in Senato sull’autonomia. Quando si vuole dar vita e costruire qualcosa di veramente importante, occorrono molto tempo e anche molta pazienza: la strada è ancora lunga, ma la nostra pazienza e volontà sono molto forti. Noi non molliamo”.

(Regione Veneto)