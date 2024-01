Autonomia, Villanova (Lega – Liga Veneta): “Autonomia, il primo passo è finalmente realtà. Ora la parola passa alla Camera, la Lega mantiene le promesse”

23 gennaio 2024









(Arv) Venezia 23 gen.2024 – “Dopo più di 30 anni di battaglie, di gazebo, di manifestazioni, di porta a porta, oggi il voto in Senato segna la prima tappa fondamentale della riforma per la quale ci siamo sempre battuti. Ci abbiamo creduto sempre, spinti da quel 22 ottobre del 2017 quando oltre 2 milioni di veneti votarono convintamente SI al referendum. Grazie, a nome di tutto il gruppo, al nostro Presidente Zaia, al Ministro Calderoli e ai segretari Matteo Salvini ed Alberto Stefani”. Così Alberto Villanova, Presidente dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta dopo l’approvazione in Senato del Ddl Calderoli sull’Autonomia. “Non è stato facile portare avanti la “madre” di tutte le nostre battaglie ma la Lega quando promette, mantiene. Lo dobbiamo a chi ha sempre creduto in noi fin dall’inizio, ed ora possiamo veramente cambiare le sorti di questo Paese. Il provvedimento passato in aula al Senato passerà ora al vaglio della Camera dei deputati. Sono stati rispettati tutti i passaggi necessari per arrivare a questo storico momento, previsto anche dalla Costituzione dal terzo comma dell’articolo 116 della nostra Carta costituzionale ai sensi della quale, in base all’intesa fra Stato e Regioni interessate, possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario come appunto il Veneto e che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Quello che prevede la Costituzione. Ora orgogliosamente possiamo sbandierare la nostra bandiera con il Leone alato di San Marco: l’Autonomia è sempre più realtà”, conclude, a nome di tutti i consiglieri, il Presidente Intergruppo Lega – Liga Veneta, Alberto Villanova.

(Regione Veneto)