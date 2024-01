Marsilio “Sosteniamo capacità amministrativa dei comuni abruzzesi”

L’AQUILA (ITALPRESS) – “Le sfide derivanti dall’attuazione del PNRR, dall’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, dalla redazione del Piao e dalla ricostruzione post sisma, rappresentano strumenti fondamentali per venire incontro alle esigenze delle amministrazioni soprattutto, quelle più piccole. I piccoli Comuni hanno una capacità amministrativa limitata e noi dobbiamo sostenerla e rafforzarla. Questo evento, in collaborazione con la Fondazione Formiche, mette in campo anche le migliori competenze istituzionali per costruire con i Comuni un momento di confronto e di crescita”. E’ quanto ha affermato oggi il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo, a L’Aquila, nella sala Ipogea, del consiglio regionale, alla presenza tra gli altri, del Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, in un evento organizzato dalla Fondazione Formiche ‘Alberto Brandani’ dal titolo “Le sfide del 2024 per i Comuni abruzzesi”.

“A tal proposito abbiamo inserito la missione ‘Hub delle competenze’, con la quale stiamo sostenendo le amministrazioni comunali, mettendo a disposizione consulenti, tecnici, momenti di formazione e piattaforme telematiche. Abbiamo costruito e rilanciato in questi anni Abruzzo Progetti per la parte delle progettazioni tecniche e la stessa agenzia della committenza, l’ex Aric, oggi AreaCom, è a disposizione per sopperire alle carenze strutturali e fisiologiche delle piccole e piccolissime amministrazioni”.

Il presidente ha sottolineato come in una visione di un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato, la sfida sia imponente per realizzare investimenti ingenti in pochissimo tempo anche attraverso la digitalizzazione che possa rendere tutto più agevole e conforme alla normativa vigente.

