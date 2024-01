Manovra di Bilancio 2024

I provvedimenti per artigiani e Mpi frutto delle battaglie di Confartigianato

“Nella Legge di bilancio riconosciamo e responsabilmente condividiamo l’attenzione alla tenuta dei conti pubblici. Ora bisogna assolutamente concentrarsi sull’impegno per alimentare la fiducia delle imprese e la crescita del Paese, puntando sull’ambizione di una visione strategica complessiva che valorizzi i nostri punti di forza e rimuova le criticità che sopportiamo da anni”.

E’ il commento del Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli il quale esprime un giudizio complessivamente positivo sui provvedimenti del ‘pacchetto manovra’. “Non possiamo – aggiunge – tornare a politiche di austerity, occorre invece sostenere gli investimenti, l’occupazione e le aree più deboli con un’azione su più fronti e utilizzando i molteplici strumenti del ‘pacchetto manovra’, compresa la piena realizzazione del nuovo Pnrr”.

La Legge di bilancio 2024 contiene molte misure d’interesse per gli artigiani e le piccole imprese. Sono il risultato dell’azione di rappresentanza e delle battaglie condotte in questi mesi da Confartigianato per sostenere gli imprenditori ed accompagnarli in un percorso di sviluppo.

Infografiche-Legge-di-Bilancio-2024

(Confartigianato Imprese Padova)