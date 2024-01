Al via le prevendite per il match con Allianz Milano

Al via le prevendite per la sfida di Regular Season tra Pallavolo Padova e Allianz Milano. A partire da oggi, nella sezione biglietteria del nostro sito, è possibile acquistare le prevendite per il match che si terrà domenica 11 febbraio alle ore 18.00 alla Kioene Arena.

L’acquisto dei biglietti per la partita in questione potrà essere effettuato online mediante il portale Vivaticket sino a 30 minuti dopo l’inizio del match o, in alternativa, presso tutti i rivenditori autorizzati Vivaticket presenti sul territorio nazionale. È possibile consultare la lista dei rivenditori al seguente link https://bit.ly/49bP0HI. I biglietti potranno essere acquistati anche il giorno stesso della partita presso le biglietterie della Kioene Arena, ad un prezzo maggiorato, sino alla fine del secondo set.

Per avere ulteriori informazioni, e scoprire eventuali riduzioni, consulta la sezione biglietteria del nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

(Pallavolo Padova)