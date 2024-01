Giorno della Memoria 2024 | Una rassegna per non dimenticare

Pubblicata il 20/01/2024

Sarà la conferenza dell’Auser IL GHETTO DI PADOVA, a cura di Antonio Barchesi ad inaugurare mercoledì 24 gennaio , in Sala Filarmonica, alle 15, il ciclo di iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dalla Biblioteca, in collaborazione con le scuole e le associazioni cittadine, in occasione del GIORNO DELLA MEMORIA 2024 che, in Italia, ricorda le vittime dell’Olocausto, delle leggi razziali, coloro i quali hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista.



Il programma prosegue venerdì 26 gennaio in Municipio – Sala Consiliare, alle 20.30 con la presentazione del libro IL RACCONTO DI CICE. Memorie del sergente Rizzieri Antonello Internato militare nei lager nazisti, di Marta Cecchin, una interessante ricerca storica che ricostruisce il dramma vissuto dal sergente Antonello Rizzieri, internato come moltissimi IMI (Internati Militari Italiani) nei lager nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

In apertura di serata è prevista la deposizione di una corona alla lapide dei “Giusti di Camposampiero” nell’atrio del Municipio e l’intervento musicale dell’I.C. Parini, con canti a tema.



Sabato 27 gennaio il Teatro Ferrari ospita alle 11.15 la rappresentazione teatrale THE HABER_ IMMERWHAR FILE. Scienza e nazionalismo nel dramma di Fritz Weber, portata in scena dalla compagnia teatrale L’aquila signorina. L’iniziativa è riservata alle classi quinte dell’I.I.S. Newton Pertini di Camposampiero e rientra nel quadro delle attività progettuali Scuola – Comune.



Venerdì 2 febbraio la rassegna si conclude in Biblioteca comunale, alle 18.00 con il reading teatrale ERO IL NUMERO 70383 di e con Mariuccia Rostellato, testimonianza tratta da Il silenzio dei vivi, di Elisa Spriker, sopravvissuta ad Auschwitz.



“Mai come oggi è importante commemorare quegli avvenimenti attraverso incontri culturali e testimonianze dedicate alla Shoah ed altri tragici episodi di intolleranza ed odio razziale che contraddistinsero tragicamente il Novecento” – sottolinea l’assessore alla cultura Lorenza Baggio.

“Si tratta di fatti storici accertati. Eppure un mai sopito antisemitismo si riaffaccia in questi mesi anche in Europa, a volte sotto mentite spoglie. Nella difficile situazione internazionale che stiamo attraversando, con tensioni e guerre, diviene ancora più importante riflettere sugli errori del passato e conservarne la memoria per rivendicare con forza la supremazia della ragione. Questa rassegna – conclude l’assessore Baggio – assume una rilevanza ancora maggiore se si pensa al valore universale e sempre attuale di celebrazioni che invitano i giovani e la società civile a conoscere la storia ed a riflettere e ricordare tragedie insensate affinché non abbiano a ripetersi. Compito della società attuale (e delle istituzioni in particolare) è vigilare affinché i germi dell’intolleranza non crescano”.





