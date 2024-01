PRIMI TITOLI REGIONALI IN PALIO AL PALAINDOOR

Secondo fine settimane di gare con 140 atleti di Assindustria Sport impegnati tra il Palaindoor di Padova, l’impianto al coperto del Colbachini, quello di Modena e il Cross Città della Vittoria.

Secondo weekend di gare al Palaindoor di Padova: tra sabato 20 e domenica 21 gennaio sono 1.700 gli atleti attesi in pista e sulle pedane dell’impianto coperto della Città del Santo che lo scorso fine settimana ha offerto il doppio primato italiano paralimpico di Gianmarco Ballin nei 60 e nei 200 metri della categoria T38. Ben 62 gli atleti di Assindustria Sport al via, tra cui lo stesso Ballin, stavolta in gara nei 400, Jacopo Albertin, reduce da primato personale e vittoria nei 200 nello scorso weekend e pure lui ai blocchi nei 400, e la capitana della squadra femminile Carol Zangobbo, al debutto stagionale nel lungo. In palio anche, tra sabato e domenica, i primi 11 titoli veneti assoluti della stagione: 60 maschili e femminili, 800 maschili e femminili, 3000 maschili e femminili, 4×2 giri maschili e femminili, lungo femminile, triplo maschile e femminile. Sabato inizio gare alle 13.45, domenica alle 9.30.

Rimanendo al coperto, 1^ Manifestazione invernale giovanile nell’impianto indoor del Colbachini, dopo la società gialloblù gioca in casa. L’appuntamento è per sabato, con le prime gare alle 15.30: in pista cadetti e cadette, nel menu 60 e 60hs per entrambe le categorie, con 200 partecipanti, tra cui 27 portacolori di Assindustria Sport.

Domenica mattina, dalle 9.30, il Colbachini sarà poi teatro del mini-raduno regionale dedicato ai lanci, per il quale sono stati convocati dalla Fidal veneta anche Matteo Mazzocchin (giavellotto), Emma Geronutti (giavellotto) e Giulio Moressa (martello). E, a proposito di raduni, da domenica 21 a domenica 28 Giovanni Lazzaro parteciperà a quello nazionale riservato ai mezzofondisti, a Tirrenia.

Sempre domenica, spazio anche al Meeting giovanile di Modena, dove gareggeranno i cadetti Tommaso Agostinis (60hs) e Lorenzo Lissi (60).

A sette giorni dalla manifestazione che a Noventa Padovana ha inaugurato la stagione, ecco poi un nuovo appuntamento sui prati regionali: domenica 21 gennaio, a Vittorio Veneto (Treviso), è in programma il 39° Cross Città della Vittoria, il più classico tra gli eventi veneti di corsa campestre. La manifestazione, organizzata dalla Silca Ultralite, comprende la prima prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di società, la seconda prova del campionato regionale promozionale di società e il campionato regionale individuale master. Quasi 1.200 gli iscritti. Al femminile (8 km) riflettori puntati sulle prime due classificate di Noventa Padovana, Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) e la nostra Nikol Marsura (nella foto). Durante l’evento, in programma sui saliscendi dell’Area Fenderl, sarà ricordato e promosso il progetto “Piccolo Principe” che la famiglia di Carlo Alberto Conte (il dodicenne delle Fiamme Oro Padova che nel 2022 si sentì male durante la gara, venendo poi a mancare alcuni giorni dopo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove era stato trasportato dopo la rianimazione sul posto) ha attivato per donare e installare i defibrillatori necessari a rendere le città cardioprotette, per finanziare la ricerca sulle morti improvvise e per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Inizio gare alle 10, con ben 43 specialisti di Assindustria Sport al via.

(Assindustria Padova)