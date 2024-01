(Cro) – Razzolini (FdI): “Al via il progetto di gestione sostenibile della logistica delle Colline Unesco, iniziativa da sempre sostenuta dall’amministrazione comunale di Valdobbiadene”

19 gennaio 2024

(ARV) Venezia, 19 gen. 2024 – . Il consigliere regionale veneto Tommaso Razzolini del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni plaude alla sottoscrizione in Giunta regionale dell’accordo di collaborazione tra Regione Veneto e gli enti a vario titolo coinvolti per la gestione sostenibile della logistica delle Colline Unesco di Conegliano e Valdobbiadene che coinvolge le numerose cantine e aziende agricole presenti con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sostenibili innovative per decongestionare il traffico dei mezzi pesanti che percorrono le frazioni e le borgate, ridurre le emissioni e preservare il territorio. “Al centro della gestione sostenibile che si propone il progetto vi sono la bellezza e la vivibilità di un territorio da tutelare e valorizzare per la sua vocazione produttiva e turistica che coniuga la produzione vinicola del Conegliano Valdobbiadene Docg al contesto di pregio paesaggistico, storico, artistico e culturale di un sito dichiarato Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco – ha spiegato Razzolini – presupposti che oggi vanno nella direzione della concretezza sulla traccia di un’iniziativa che da sempre sta a cuore all’amministrazione comunale di Valdobbiadene che ha lanciato questa proposta per una migliore gestione, intelligente ed efficace, della circolazione dei mezzi pesanti sul territorio”. “È chiaro che anche a causa della morfologia unica del paesaggio, la viabilità all’interno dell’area non ha potuto avere l’evoluzione necessaria a supportare la mole di traffico generata dallo sviluppo economico del territorio. In questo senso va sottolineata la valenza dell’attuale schema di Accordo di collaborazione siglato tra Regione, Comune di Valdobbiadene, associazione Colline Unesco, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Docg, Coldiretti Treviso e Camera di Commercio di Treviso, per la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento delle attività necessarie allo sviluppo di un progetto sperimentale per la gestione sostenibile della logistica delle cantine nell’area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene”. “Il servizio sarà attivato in forma sperimentale con capofila proprio il Comune di Valdobbiadene, incaricato di individuare le cantine e gli operatori logistici con i quali dare il via al progetto. Gli operatori – conclude il consigliere Tommaso Razzolini – effettueranno il ritiro e lo stoccaggio rapido delle merci presso alcune superfici dalle quali partirà la consegna alle cantine durante alcune giornate predefinite. Contestualmente sarà attivato un portale per la gestione operativa per alcuni mesi per mappare frequenze e modalità di servizio. In caso di esito positivo della sperimentazione, il progetto sarà esteso a tutto il territorio”.

(Regione Veneto)