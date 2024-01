Bet (Lega-LV): “Soddisfazione per la partenza del progetto di gestione sostenibile del nostro territorio patrimonio Unesco”

19 gennaio 2024

(Arv) Venezia 19 gen. 2024 – “C’è gioia e soddisfazione per un progetto che ho apprezzato e sostenuto fin dall’inizio assieme al sindaco di Valdobbiadene, e avrà una grande valenza per il nostro territorio. La Giunta ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, il Comune di Valdobbiadene, l’associazione Colline del Prosecco Unesco, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Docg, Coldiretti Treviso e Camera di Commercio di Treviso per la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento delle attività necessarie allo sviluppo di un progetto sperimentale per la gestione sostenibile della logistica delle cantine nell’area delle Colline Unesco”. Sono le parole di Roberto Bet, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta che aggiunge: “I miei complimenti all’amministrazione comunale di Valdobbiadene per aver avviato questa preziosa iniziativa che ora trova il sostegno e supporto, la collaborazione della Regione. Si tratta di un progetto sperimentale che creerà sinergia tra amministrazioni, Consorzio, Coldiretti, Camera di Commercio, associazioni, promuovendo l’eccellenza delle nostre cantine e rendendo sostenibile e meno impattante il trasporto pesante, sia in entrata, che in uscita, dall’area del Valdobbiadene. Abbiamo il dovere di custodire e proteggere la bellezza e delicatezza del nostro paesaggio, riconosciuta a livello mondiale. Con questo progetto riduciamo la presenza dei mezzi pesanti, rendendo più sicure le strade delle nostre colline, anche per la presenza sempre più numerosa dei turisti. Una sperimentazione che potrebbe essere poi estesa ad altri territori del Veneto”.

(Regione Veneto)