LA POLIZIA DI STATO E LA POLIZIA LOCALE DI PADOVA EFFETTUANO CONTROLLO STRAORDINARIO ANTIDEGRADO IN VIA TRE VENEZIE

Alle prime luci dell’alba, questa mattina, in via Tre Venezie, è stato effettuato un controllo straordinario del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura, Poliziotti di Quartiere e Unità Cinofile, unitamente a personale della Polizia Locale di Padova e dell’APS.

L’attività si è resa necessaria in considerazione del fatto che, al di sotto del Cavalcavia Dalmazia, era stata riscontrata, nei giorni scorsi, la presenza di materassi, coperte e materiale di varia natura utilizzati, verosimilmente, da persone senza fissa dimora in cerca di un posto dove dormire.

Nello specifico, al momento dell’accertamento, sono state trovate 4 persone che dormivano in giacigli di fortuna utilizzando come riparo il Cavalcavia.

I Poliziotti di Quartiere che hanno effettuato il controllo con gli operatori della Polizia Locale hanno proceduto all’identificazione dei soggetti.

Si tratta di un 33enne moldavo irregolare, un 44enne maliano con un permesso di soggiorno per protezione internazionale scaduto nel 2012 e mai rinnovato, un 40enne ed un 48enne rumeno tunisino anch’egli privo di documenti, tutti gravati a vario titolo da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di immigrazione clandestina e false attestazioni sulla propria identità.

Presenti al controllo anche i cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico i quali hanno sottoposto a controllo l’intera area al di sotto del Cavalcavia.

La Polizia Locale ha provveduto ad indirizzare il cittadino rumeno ai Servizi Sociali del Comune di Padova che, grazie all’articolato piano di “emergenza freddo” predisposto in questi mesi, verificano la possibilità di fornire ospitalità e supporto alle persone indigenti.

Sono già state attivate, invece, le procedure di allontanamento dal territorio nazionale con collocamento presso uno CPR per i tre cittadini extracomunitari da parte dell’Ufficio Immigrazione che, nel corso della mattina, effettuerà tutti gli accertamenti necessari sulla loro posizione.

Sul posto è sopraggiunto, altresì, personale APS per ripristinare definitivamente le condizioni dell’area.

(Questura di Padova)