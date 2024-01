Friuli, Fedriga “Carnevale di Muggia grande evento per territorio”

TRIESTE (ITALPRESS) – Otto compagnie, duemila figuranti, ventiquattro carri per tre ore di spettacolo. Numeri capaci di rendere l’idea di cosa rappresenta il Carnevale muggesano, che quest’anno entra per la prima volta tra i grandi eventi supportati da PromoturismoFVG. Una manifestazione ricca di storia e tradizione, la cui settantesima edizione è stata presentata questa mattina alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, del sindaco e del vicesindaco di Muggia Paolo Polidori e Nicola Delconte e del presidente delle Compagnie del carnevale Mario Vascotto. “Quello di Muggia non è un semplice carnevale ma un evento popolare dalla grande capacità attrattiva, che promuoviamo in maniera decisa oltre i confini del Friuli Venezia Giulia inserendolo nel circuito dei grandi eventi affinchè diventi strumento di richiamo per il turismo – ha detto il governatore Fedriga -. La particolarità di questa manifestazione è quella di riuscire a coinvolgere e rendere protagonisti di una grande festa non solo le Compagnie che si alternano nella sfilata dei carri ma ogni partecipante. Voglio quindi ringraziare l’amministrazione comunale di Muggia e le compagnie del carnevale per l’impegno profuso nella realizzazione di un evento in costante crescita che ha ormai una rilevanza sovraregionale. Un successo che dura da 70 anni non arriva solo da un’ottima idea ma è il risultato dell’impegno, della costanza e del lavoro quotidiano di tante persone che si sono impegnate per raggiungere questo traguardo”.

L’edizione 2024 del Carnevale muggesano potrà contare su un contributo straordinario dalla Regione e, grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, verrà avviata una promozione della manifestazione oltre i confini cittadini, in aggiunta a visite guidate organizzate sul territorio, dedicate soprattutto ai turisti. L’assessore Bini ha evidenziato che “la manifestazione è cresciuta anno dopo anno arricchendosi di iniziative collegate e anche quest’anno saprà certamente calamitare l’attenzione di un folto pubblico. Questo tipo di eventi fa bene al turismo del Friuli Venezia Giulia; inoltre la Regione ha deciso di investire su Muggia, a partire dalla riqualificazione dell’infopoint, perchè è una località ricca di storia e di opportunità e può rappresentare un importante tassello nel mosaico della promozione turistica regionale. Il rapporto tra l’Amministrazione regionale e quella comunale è ottimo e, grazie all’apporto dei tanti componenti delle compagnie, Il Carnevale Muggesano è un evento di qualità e successo che caratterizza l’identità della nostra regione. Stiamo investendo molto sulla promozione del Friuli Venezia Giulia e i dati record dell’affluenza di visitatori confermano che siamo sulla strada giusta”.

Il Carnevale muggesano prenderà il via l’8 febbraio, con la tradizionale cerimonia di apertura in piazza Marconi, per concludersi il 14 febbraio, con i funerali del Carnevale. La giornata principale, con il grande corso mascherato, è prevista per domenica 11 febbraio, nel centro di Muggia, quando sfileranno i carri allegorici e migliaia di maschere, a cura delle Compagnie del Carnevale, al lavoro ormai da mesi per la preparazione di questo grande spettacolo di strada. L’inizio della sfilata è fissato alle 13. Anche quest’anno saranno installate una serie di tribune dedicate al pubblico, con posti assegnati, in vendita online sul circuito di Ticketpoint.

