Pavanetto (FdI): “Arteven, un anno tra cultura e spettacoli, in programma 554 eventi in tutta la Regione”

17 gennaio 2024

(Arv) Venezia 17 gen. 2024 – “Un importante programma che al centro della sua attività annuale avrà la cultura e la divulgazione delle tradizioni, oltre all’analisi della modernità, senza tralasciare gli aspetti formativi e soprattutto il coinvolgimento di decine di realtà associative e artistiche di tutta la Regione, che fanno del loro obiettivo la diffusione dell’arte come strumento culturale e di crescita etica e sociale”.

Con queste parole, Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta “l’esito dei lavori della Sesta commissione che ha valutato la proposta di attività di Arteven per il 2024, che ora dovrà passare all’approvazione della Giunta regionale. La programmazione, che considera lo scenario di un’apertura dei teatri per tutti i 12 mesi dell’anno, prevede il coinvolgimento di 75, tra Comuni e altri Enti, l’utilizzo di 115 spazi, tra teatri, auditorium, sale polivalenti, ville, antiche dimore, piazze e luoghi cittadini attrezzati, per 554 eventi, tra recite, spettacoli teatrali, eventi e danza, messi in scena da compagnie, formazioni attoriali e complessi artistici, che si terranno nelle 7 province venete”.

“Inoltre – aggiunge Pavanetto – sono previste 105 rassegne, con presenze, stimate nell’arco dell’anno, di 160.000 – 190.000 persone, e 160 compagnie coinvolte. Ma non solo: da cartellone sono in programmazione ben 500 spettacoli nei teatri veneti, che abbracceranno il più ampio bacino d’utenza e interesse, dagli adolescenti ai giovani, ai ragazzi, sia con innovative performance culturali sia con il più classico teatro di prosa”.

(Regione Veneto)