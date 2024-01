L’ Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca comunale SanBiagio di Monselice,

organizza la IV edizione della rassegna di incontri di approfondimento sull’arte moderna e contemporanea “Monselice incontra l’arte”.

Quest’anno la rassegna si svilupperà in 5 incontri, a cura delle Storiche dell’Arte Valentina Casarotto e Elena Annovazzi.

Il primo incontro dal titolo

Rubens e la pittura italiana: l’amore per l’arte italiana

si terrà sabato 20 gennaio 2024, alle ore 16.00

presso la Sala della Loggetta, in via del Santuario, 6 – Monselice.

Per maggiori informazioni riguardo agli eventi non esitate a recarvi presso la Biblioteca, in via San Biagio, 10 – Monselice.

In alternativa, potete contattare il numero 0429 72628 o scrivere all’indirizzo email [email protected]

(Comune di Monselice)