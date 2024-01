Luigi Sartori. Trittico ecumenico

Nel primo centenario della nascita (1 gennaio) di mons. Luigi Sartori (1924-2007), la collana digitale open access Triveneto Theology Press della Facoltà teologica del Triveneto pubblica il volume Trittico ecumenico, che raccoglie, a cura di Marcello Milani, tre meditazioni inedite proposte dal teologo padovano all’indomani della sottoscrizione della Charta oecumenica firmata a Strasburgo nel 2001. La Charta rappresenta il testo base, le linee guida, per la crescita della collaborazione tra chiese e conferenze episcopali in Europa.

Dal volume, che esce in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2024), emergono i temi centrali della riflessione di Sartori: la visione di chiesa, la necessità e il dono del dialogo ecumenico, le sfide per la fede cristiana nella contemporaneità. Si tratta di testi che, a distanza di anni, mantengono la loro freschezza e attualità anche per l’attuale contesto socio-ecclesiale.

In appendice è pubblicato il testo della Charta oecumenica.

Investire nel dialogo ecumenico

La Charta oecumenica è un testo sobrio, semplice, essenziale, quasi scarno, ma sapiente e concreto, articolato in dodici compiti ecumenici, relativi alle relazioni interne ai cristiani e alle loro chiese (1-6), alle relazioni con la politica e la società (7-9) e a quelle interreligiose (9-12). Essa propone uno stile di vita efficace e impegnativo, “profetico”, che Luigi Sartori ha cercato di delineare nello spirito dei tre tempi liturgici: Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua, Pentecoste.

«È uno stile coraggioso – afferma il curatore del volume, Marcello Milani – che si riassume in due parole ripetute in continuazione: “ci impegniamo” e “insieme”. Ci ricorda il bisogno di un ecumenismo ad intra, cioè vissuto nel quotidiano della vita delle comunità cristiane; un ecumenismo recepito nella base, come via dell’integrazione europea, al di là delle rivendicazioni legittime sul riconoscimento delle radici cristiane nella Costituzione europea».

L’investimento nel dialogo ecumenico diventa quanto mai attuale e necessario oggi per il bene comune e la pace. La stessa vicenda europea spinge le chiese a non vivere isolate nel piccolo ambito del proprio giardino, ma ad affrettare il cammino ecumenico, necessario e urgente, nonostante le enormi difficoltà e le lentezze. È questa la sfida per il futuro della chiesa e delle chiese in Europa. «La Charta, nella sua sobrietà, ha lanciato una provocazione, – sottolinea Milani – perché la coscienza di “cittadini europei” che andiamo costruendo non resti opera e patrimonio di una élite illuminata ma minoritaria, non si limiti a un linguaggio economico di cui magari si avvertono solo alcuni aspetti negativi, né si tramuti in eurocentrismo».

Con il desiderio che anche queste riflessioni servano a costruire una coscienza cristiana e una identità europea nella linea dell’ecumenismo, sono stati raccolti in questo volume i testi, profondi e tuttora attuali, di Luigi Sartori, assieme al testo della Charta oecumenica.

L’autore. Luigi Sartori (Roana 1924 – Padova 2007), uno dei “padri” della teologia italiana e perito al concilio Vaticano II, fu per molti anni docente di Teologia dogmatica ed ecumenica al seminario vescovile di Padova e forte sostenitore della Facoltà teologica del Triveneto. Frutto del suo impegno è stata anche la nascita, nel 1954, di Studia patavina, che nel 2011 è divenuta la rivista scientifica della Facoltà.

Il curatore. Marcello Milani, presbitero della diocesi di Padova, è do¬cente emerito di Sacra Scrittura alla Facoltà teologica del Triveneto e assistente spirituale del Meic di Padova e regionale. Ha curato il volume: Il dito che annuncia il cielo. Una spiritualità della speranza, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2005, raccolta di alcuni dei ritiri spirituali che per tanti anni Luigi Sartori ha tenuto al Meic.

L’autore della biografia di mons. Luigi Sartori. Antonio Ricupero, laureato in ingegneria a Padova e dottore in teologia alla Facoltà teologica del Triveneto con un saggio sulla personalità e l’opera di Luigi Sartori: La fede lievito della storia. Il senso dell’itinerario teologico di Luigi Sartori, Edizioni Messaggero Padova-Facoltà teologica del Triveneto, Padova 2016. È docente invitato al corso di Licenza alla medesima Facoltà. Da alcuni anni vive in Austria.

