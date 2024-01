Pubblicata il 17/01/2024

Tornano in biblioteca San Biagio i laboratori in lingua inglese proposti in collaborazione con Helen Doron English di Padova.

Nel mese di gennaio abbiamo pensato ai ragazzi più grandi, con un incontro gratuito dedicato al maghetto più amato di tutti i tempi: Harry Potter.

L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio, alle ore 17.00.