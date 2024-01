POLIZIA STRADALE SANZIONA DUE AUTISTI DI AUTOBUS CON TASSO ALCOLEMICO OLTRE IL LIMITE E SEQUESTRA UNA FERRARI

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio e pattugliamento delle strade, nella giornata di lunedì 15 gennaio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Padova ha sanzionato due autisti di autobus sorpresi con tasso alcolemico oltre i limiti di legge.

Gli agenti della Polizia Stradale sono stati fatti intervenire in Autostrada A4 in provincia di Padova, su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da alcuni passeggeri che lamentavano il fatto che entrambi gli autisti del mezzo pesante apparivano ubriachi.

Prontamente intervenuti, i poliziotti hanno individuato l’autobus segnalato, partito in giornata da Venezia e diretto ad Amsterdam, e lo hanno scortato fino al casello di Vicenza Ovest per mettere in sicurezza il veicolo e i 15 passeggeri che vi si trovavano a bordo.

Si è proceduto dunque ad effettuare tutti gli accertamenti del caso, scoprendo così che, dei due autisti che si alternavano sul mezzo, quello che all’atto del controllo si trovava alla guida, di nazionalità e residenza polacca, è risultato avere un tasso alcolemico oltre il limite previsto dalla legge: 0,52, mentre l’altro, che sedeva accanto, ma comunque era pronto al lavoro, nella prima prova era oltre i limiti consentiti, per poi rientrarvi nella seconda prova.

Svolti tutti gli accertamenti, all’autista che risultava alla guida del mezzo è stata ritirata la patente e nei confronti del secondo autista, che comunque è stato contravvenzionato in quanto conducente professionale, si è atteso che il tasso scendesse a zero, così da far ripartire il mezzo e portare a destinazione i passeggeri.

Nella stessa giornata, gli agenti della Polizia Stradale di Padova hanno, altresì, proceduto a sanzionare un 70enne italiano alla guida di un’autovettura con targa prova tedesca scaduta, non immatricolata e priva di copertura assicurativa valida per circolare su strada.

Il conducente del mezzo, una Ferrari F131, è stato fermato e controllato a Padova, lungo viale dell’Industria.

Oltre alle sanzioni elevate al conducente, la Ferrari F131 è stata sottoposta a sequestro.

(Questura di Padova)