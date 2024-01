MILLEPROROGHE: COLDIRETTI, LE PROPOSTE PER L’AGRICOLTURA

17 Gennaio 2024 – Nelle prossime settimane la presidente di Coldiretti Venezia Tiziana Favaretto e il direttore Giovanni Pasquali saranno impegnati ad incontrare gli associati nell’ambito di assemblee territoriali, tra i vari argomenti che verranno affrontati, sicuramente vi sarà il decreto “Milleproroghe”. “E’ importante sottolineare quanto l’organizzazione sta facendo per cercare di ottenere la proroga di alcuni benefici che non sono previsti nella finanziaria 2024 e che sono oggetto di malumore tra i soci in particolare la mancata esenzione dal pagamento dell’IRPEF sui redditi catastali- afferma il direttore Giovanni Pasquali- siamo in un momento di tensione sociale non solo nazionale ma internazionale, nel mezzo di una crisi economica forte, guerre che nascono vicino a noi, è per questo che è necessario rafforzare il dialogo con le istituzioni, per garantire delle condizioni di lavoro a supporto delle imprese impegnate in un settore spesso già bersagliato da ingiustizie.”

In merito al Milleproroghe ieri Coldiretti a livello nazionale, nel corso dell’audizione delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera sul disegno legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” per il 2024, ha chiesto l’approvazione di proposte emendative nell’ambito del decreto.

La Coldiretti ha auspicato l’approvazione di emendamenti che, innanzitutto, recuperino disposizioni già previste nel “milleproroghe” per il 2023 quali l’accisa ridotta per i piccoli birrifici anche per il 2024, oltre all’ampliamento dell’ambito di operatività della proroga per la revisione delle macchine agricole. Si è inoltre sottolineata – continua la Coldiretti – l’importanza di prorogare per il 2024 l’esenzione dalla tassazione Irpef per il rettiti dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali nonché di confermare l’esenzione contributiva per i giovani imprenditori neo insediati fino al 31 dicembre 2024. Importante – conclude la Coldiretti – anche la richiesta di prorogare il periodo transitorio dell’effettiva operatività del nuovo Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli animali al fine di snellire le procedure

(Coldiretti Padova)