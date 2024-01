SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA E ARRESTA NIGERIANO CHE DEVE SCONTARE 1 ANNO E 6 MESI DI CARCERE PER DROGA

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio effettuati da personale della Polizia di Stato di Padova, intorno alla mezzanotte di sabato sera, un equipaggio delle Volanti ha tratto in arresto, un 34enne nigeriano con a carico una condanna da scontare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo ha interessato, per tutto il pomeriggio e la serata di sabato 13 gennaio, alcune zone della città tra centro storico e quartiere Arcella, al fine di prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità su strada.

Impegnati nei servizi, oltre al personale della questura, anche le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Veneto.

Sono stati effettuati 8 posti di controllo lungo le principali vie di accesso ed uscita della città, tra cui viale Codalunga, via Aspetti, via Reni e via Chiesanuova, sottoponendo a verifiche 39 autovetture.

160 le persone identificate, di cui 51 con precedenti a carico.

In particolare l’attività di prevenzione e controllo si è concentrata in piazzale Stazione, piazza Salvemini, piazzetta Gasparotto e piazza De Gasperi, nonché su Cavalcavia Borgomagno e in tutta l’Area circostante.

Intorno a mezzanotte, un equipaggio delle Volanti ha tratto in arresto, in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso a dicembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, un cittadino nigeriano che è stato notato dai poliziotti mentre, da solo, percorreva a piedi via Annibale da Bassano e, alla vista della pattuglia, ha tentato di cambiare direzione.

Insospettiti della condotta tenuta, gli agenti hanno dunque deciso di procedere al controllo.

Il 34enne straniero, entrato in Italia nel 2011, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio dello Stato, è risultato avere a carico una condanna da espiare pari ad un anno e sei mesi di reclusione oltre che al pagamento di 3.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, fatto per il quale era stato arrestato da personale della Guardia di Finanza di Crotone.

Lo stesso, che ha un precedente di polizia a carico per aver violato l’Ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emesso dal Questore di Potenza nel 2021, già nella serata di sabato è stato accompagnato in Carcere a Padova.

(Questura di Padova)