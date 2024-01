I Jazz di Fontecchio vincono ancora, Oklahoma ko con i Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sei vittorie consecutive, 12 nelle ultime 15. La rincorsa di Utah non si ferma e a farne le spese questa volta è Indiana sconfitta 132-105. I Jazz si confermano in gran forma, trascinati dalla doppia doppia da 32 punti e 10 rimbalzi di Lauri Markkanen e dai 30 punti di Collin Sexton. Dalla panchina vanno in doppia cifra anche George e Clarkson, rispettivamente con 19 e 17 punti, mentre tornando al quintetto iniziale sono 10 quelli di Collins. Tra i protagonisti anche Simone Fontecchio che parte dall’inizio, gioca 24 minuti e mette a referto 8 punti, 4 rimbalzi e 2 assist al termine di una buona prestazione. Niente da fare per i Pacers.

Bella vittoria per i Lakers che si impongono 112-105 sugli Oklahoma City Thunder con Anthony Davis che fa registrare al suo attivo 27 punti e 15 rimbalzi e LeBron James che ne fa 25. Numeri simili dall’altra parte per Jalen Williams (25) e Shai Gilgeous-Alexander (24), ma gli ospiti ne portano soltanto tre in doppia cifra (Dort ne fa 11), mentre sono sei quelli di Los Angeles.

Nelle altre gare del Martin Luther King Day vittorie per Philadelphia (124-115 sui Rockets con 41 punti e 10 rimbalzi per Embiid), Mavericks (125-120 con i Pelicans con 42 punti per Irving), Orlando (98-94 su New York con 20 punti per Banchero), Pistons (129-117 sui Wizards con 20 punti e 19 rimbalzi per Duren), Atlanta (109-99 su San Antonio con 36 punti e 13 assist per Young), Grizzlies (116-107 sui Warriors ko nonostante i 26 punti e 8 assist di Curry), Cleveland (109-91 contro Chicago con 34 punti per Mitchell), Miami (96-95 su Brooklyn con 31 punti per Butler) e Boston (105-96 su Toronto).

