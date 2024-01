Este: “Il paese senza parole” – domenica 21 gennaio

Home Notizie “Il paese senza parole” – domenica 21 gennaio

“A teatro con mamma e papà” – Il paese senza parole

Rosso Teatro/ Atelier Teatro Danza

21 gennaio 2024 – ore 16.00

Teatro dei Filodrammatici

Con: Marianna Batelli e Alessandro Rossi

Testo di: Roberto Anglisani e Alessandro Rossi

Musiche originali: Marcello Batelli

Coreografie: Marianna Batelli

Costumi: Mirella Salvischiani

Regia: Roberto Anglisani

Consigliato dai 6 anni

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle non si parla quasi mai: qui le parole vanno comprate e mica tu: i bambini possono permetterselo. Così Philéas, quando si innamora di Cybelle, non ha abbastanza soldi nel salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a rubarle al vento, e poi ha con sé una parola speciale. Ma un giorno quel vento torna, più forte e…

Uno spettacolo di narrazione e danza, un racconto sull’importanza delle parole e delle storie da poter raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono immaginare mondi nuovi, emozioni che non sono visibili se non attraverso il corpo e il movimento.

“Delicata e originale produzione che porta in scena gesto e parola. Una scenografia essenziale che esalta la danza e il racconto; un libro emozionante che prende vita in scena. L’elegante commistione di narrazione, danza e musiche sono le travi portanti di uno spettacolo poetico ed emozionante, sospeso nel tempo e nello spazio.

