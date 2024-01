Contenimento dell’inquinamento atmosferico – Impianti 2023/2024

Tutte le informazioni sulle limitazioni sono consultabili nel paragrafo sotto indicato.

Ripartono le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in tutto il territorio comunale. Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e/o previsti di PM 10 . Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che da quest’anno viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.

Le limitazioni, che rafforzano i precedenti provvedimenti, sono previste dal Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM 10 in diverse zone d’Italia, inclusa la Pianura Padana.