Programma di formazione Scuola “Luciano Tavazza”: per volontari e cittadini sui temi legati al volontariato e allo sviluppo di una cultura della solidarietà

La Scuola di formazione e legame sociale “Luciano Tavazza” è una proposta del CSV di Padova e Rovigo per volontari, aspiranti tali e cittadini interessati ad approfondire i temi legati al volontariato e allo sviluppo di una cultura della solidarietà.

L’obiettivo è dare la possibilità ai volontari di acquisire maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo da svolgere e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative per dare risposta ai bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento.

Da gennaio a dicembre 2024, i corsi, che verranno replicati sia a Padova che a Rovigo, riguarderanno:

la gestione di un ETS: strumenti e procedure – area amministrativa

la comunicazione esterna e l’organizzazione di eventi – area comunicazione

attuare l’Agenza 2030: il volontariato soggetto attivo della transizione eco-sociale – area sostenibilità

strumenti di mindfulness per l’attività di volontariato – area motivazionale

Verranno proposti anche appuntamenti mensili per le persone interessate a costituire un Ente del Terzo Settore e incontri tematici di aggiornamento sui temi della digitalizzazione, del bilancio, dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sulla transizione ecologica.

Novità del 2024 saranno alcuni appuntamenti culturali proposti per offrire occasioni di confronto e incontro con personalità della cultura, del mondo del terzo settore testimoni del nostro tempo in grado di offrire un orizzonte di senso entro cui collocare l’impegno come volontari e come cittadini.

Iscrizioni

Le iscrizioni ai percorsi e agli incontri aprono circa 30 giorni prima dell’avvio del corso. Per maggiori informazioni consultare la pagina www.csvpadovarovigo.org/scuola-di-volontariato-e-legame-sociale-luciano-tavazza-2024/

(Provincia di Padova)