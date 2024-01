Pomeriggi d’Arte 2023 – 2024

Ciclo di incontri rivolti ai cittadini a cura dell’Associazione Culturale Fantalica, nell’ambito della nona edizione della Rassegna “Pomeriggi d’Arte”.

“Pomeriggi d’arte” nasce per far riscoprire ai cittadini la propria città attraverso un percorso tematico che conduce il partecipante a conoscere luoghi più o meno conosciuti attraverso un taglio originale e insolito. Per l’anno sociale 2023 – 2024 è stato scelto come filo conduttore il tema I luoghi del sapere, progetto che porterà i cittadini a scoprire luoghi e personaggi che, nel corso del XIV e inizio XV secolo, hanno trasformato la città di Padova in un centro nevralgico delle nuove idee alla base del grande Rinascimento italiano.

Percorso culturale a cura di Associazione culturale Fantalica APS con la collaborazione di Associazione culturale Villeggiare e la partecipazione di Associazione Progetto Portello, Comitato Mura e Acli Arte e Spettacolo.

20 gennaio, ore 15.00

Biblioteca Museo Bottacin

Visita guidata

Una collezione privata donata alla città

La Biblioteca del Museo Bottacin nacque, insieme al Museo, grazie all’opera del commerciante di tessuti Nicola Bottacin, che nel 1865 donò alla città di Padova la propria collezione numismatica, composta inizialmente da oltre 10.000 monete antiche e moderne e seguita qualche anno dopo dalla sua raccolta di oggetti d’arte, allo scopo di creare un museo a lui intitolato.

La Biblioteca del Museo Bottacin con le sue 75.000 unità bibliografiche e le quasi 600 riviste è oggi una delle biblioteche più importanti d’Europa specializzate in discipline numismatiche e il suo catalogo è consultabile liberamente online. La collezione museale è organizzata in un percorso espositivo che, dopo la presentazione della figura di Nicola Bottacin, si sviluppa in due itinerari: uno legato alle opere artistiche, in maniera particolare la suggestiva sala delle statue e la sala dei dipinti, e l’altro imperniato sulla collezione numismatica, che oggi raggiunge i 100.000 esemplari ed è punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo..

17 febbraio 2024, ore 10.30

Seminario Maggiore di Padova

Il sapere ecclesiastico racchiuso nella Biblioteca monumentale

Visita guidata

Il seminario di Padova venne fondato dopo che il concilio di Trento, nel 1563, stabilì l’obbligo per le diocesi di dotarsi di istituti per la formazione dei futuri ministri di culto.

Il seminario, la cui sede principale resta quella istituita da Gregorio Barbarigo, si è arricchito, nel 1993, con la fondazione della casa sant’Andrea a Rubano. La nuova struttura è stata pensata per consentire ai giovani che non hanno frequentato il seminario minore e che provengono dal mondo del lavoro e dello studio di formarsi per poi poter accedere al seminario maggiore.

La biblioteca, in via del Seminario, è aperta al pubblico, dietro prenotazione, per la consultazione ed è sede di visite guidate ed eventi durante il corso dell’anno.

Informazioni

Ogni incontro è a pagamento su prenotazione obbligatoria.

Iscrizione e pagamento online tramite il sito www.fantalica.com

Iscrizioni in segreteria: lun-ven 10.00-14.00/16.00-20.00, via Giovanni Gradenigo 10 35131 Padova

mail [email protected], tel. 3483502269/0492104096

