Comune di Padova: nuovo ospedale, coinvolgimento e partecipazione del territorio. Tre incontri per approfondire il progetto

L’Ospedale di Padova Est è un’opera strategica per la città di Padova e non solo, e il confronto tra Enti per la sua realizzazione è costante.

Dopo la presentazione ufficiale del progetto avvenuta a fine novembre, l’Azienda Ospedale – Università di Padova, come richiesto dall’amministrazione comunale, attiva un percorso informativo e di partecipazione con la cittadinanza e con gli amministratori pubblici interessati, per garantire il maggior coinvolgimento possibile del territorio.

Sono quindi stati organizzati, in collaborazione e con il supporto del settore urbanistica del Comune di Padova, tre incontri, per presentare il progetto del nuovo Ospedale alla città.

Il primo incontro sarà una riunione congiunta della Commissione consiliare V e della Commissione Speciale Salute a Padova, in seduta pubblica, e si terrà il 16 gennaio alle 18:00 in sala Anziani a Palazzo Moroni.

Il secondo incontro, aperto a tutte le persone interessate, si terrà il 18 gennaio presso l’auditorium del Centro Culturale Altinate san Gaetano, alle 20:30. Questo incontro è stato organizzato con il coinvolgimento delle Consulte di Quartiere interessate, in particolare la Consulta 3A.

Il terzo e ultimo incontro si terrà il 24 gennaio nella sala convegni della Provincia di Padova in piazza Bardella e coinvolgerà tutti i sindaci della Provincia di Padova e tutti i Consiglieri provinciali.

L’assessore all’urbanistica Andrea Ragona commenta: “Ringraziamo l’Azienda Ospedale – Università per aver colto il nostro invito e aver organizzato questi incontri informativi e di partecipazione per condividere la progettualità del nuovo Polo Ospedaliero, coinvolgendo gli amministratori del territorio e tutta la cittadinanza attraverso le consulte di quartiere. Per realizzare un’opera di questo tipo, strategica per il futuro di tutte e tutti noi, è fondamentale cercare di cogliere tutti i suggerimenti, con l’obiettivo di portare valore aggiunto alla progettazione definitiva e per questo invito tutti i padovani e le padovane a partecipare all’incontro aperto al pubblico al San Gaetano“.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)