Pallavolo Padova – Gioiella Prisma Taranto: 2-3

Nella terza giornata del girone di ritorno di questa 79° stagione di SuperLega, i bianconeri di Pallavolo Padova hanno affrontato in casa, alla Kioene Arena, Gioiella Prisma Taranto. Il match, trasmesso in diretta su volleyballworld.tv., si è concluso con la vittoria dei tarantini.

Coach Jacopo Cuttini: “La avevamo messo in preventivo. Sapevamo benissimo che sarebbe stato un match dove avremmo sofferto molto. Taranto è una squadra con elementi molto importanti, molto esperti. L’hanno dimostrato. Avevamo paura del loro servizio, avevamo paura del loro attacco e il servizio ha fatto qualcosa di importante. Loro ci ha penalizzato molto in ricezione, dove abbiamo avuto un po’ di fatica. Abbiamo infatti fatto un po’ di fatica a giocare con palle positive quanto loro. Loro hanno avuto più situazioni positive e quindi è stato veramente complicato stare in partita in diversi momenti.Bravi ragazzi veramente. In maniera quasi insperata durante il quarto set sono riusciti a rimanere lì che non era semplice portarsi a casa quel set”.

Federico Crosato: “È stata una gara difficile. Sapevamo che sarebbe stato così. Ci sono stati alti e bassi da parte di entrambe le squadre. Siamo stati comunque bravi a restare lì con la testa, nonostante anche alcuni screzi sotto rete. E stato un test difficile, una partita molto dura, alla fine è mancato qualcosa, forse un po’ di lucidità o di aggressività”.

Il match

Per la sfida con Gioiella Prisma Taranto, i bianconeri si sono presentati in campo con Plak, Garcia, Desmet, Crosato, Falaschi, Gardini, Zenger (L). Gardini il miglior realizzatore con 18 punti (46% attacco) per Padova, mentre per Taranto Lanza con 23 punti (52% attacco).

Inizio del primo set all’insegna dell’equilibrio, nessuna delle due formazioni in campo riesce, in questa prima fase, ad allungare. Sul 2-1 si assiste al primo punto bianconero, con il primo tempo di Crosato, seguito, tuttavia, dalla pipe vincente di Lanza (2-2). Slash di Gardini sul 4-4, grazie al quale le due formazioni tornano nuovamente in parità. L’ace del capitano Falaschi permette alla squadra di casa di porsi in vantaggio (5-4). Nonostante il set prosegua senza che nessuna delle due squadre in campo riescano nel distacco, i patavini non danno tregua ai tarantini: mani out vincente di Gabi Garcia (9-8), seguito dall’ace di Plak (9-9). Nella fase centrale del parziale, a seguito del muro vincente di Crosato (13-11), la formazione di coach Cuttini mette a segno il primo break del set. Durante questa fase Padova riesce a mantenersi in vantaggio (sul 18-16, ace di Plak). Verso la fine del primo parziale i bianconeri riescono a mantenersi avanti (20-19, ancora un punto firmato Gabi Garcia). Sul 21-19, spettacolare attacco bianconero, firmato Gardini. Con un altro appoggio vincente di Gardini (23-21), i padovani si portano a più 2 e Taranto chiama al time out. Il primo set si chiude 25-23 su punto di Gabi Garcia.

Il secondo set inizia con l’ace di Crosato (1-0) e i bianconeri che riescono, già a porsi in vantaggio (6-4). Sul 6-6, con il punto di Jendryk, le due formazioni in campo giungono al pareggio, a seguito del quale Taranto riesce a mettere a segno il primo break del set (6-8), sorpassando i padroni di casa. L’out al servizio di Russell (7-8) consente però ai bianconeri di portarsi a meno uno dai tarantini. Nella fase centrale del set, seppur di poco, la squadra di coach Ljubomir si mantiene avanti (9-10, rete al servizio di Gabi Garcia). Sul 13-13, tuttavia, pipe vincente di Gardini e la formazione di coach Cuttini riesce a pareggiare. Dopo l’attacco vincente dei bianconeri (14-14), firmato Gabi Garcia, si assiste al sorpasso da parte di Taranto, su punto di Lanza (15-16). I bianconeri, non si danno per vinti, e grazie al muro vincente di Gardini, particolarmente in palla in questa fase del set, tornano al pareggio (17-17). Verso la fine del parziale i tarantini sono in vantaggio, con la formazione di coach Cuttini che tenta di accorciare (19-20, mani out vincente di Desmet). Sul 21-23, errore al servizio di Desmet, seguito dall’ace di Lanza (21-24). Il secondo parziale viene vinto da Taranto 22-25, su out al servizio di Porro.

Il terzo set inizia contraddistinto da un andamento punto a punto, dove nessuna delle due squadre sembra riuscire nel distacco, fino a quando Taranto, su ace di Gutierrez, consegue il primo break del parziale (3-5). Inizia una fase in cui la formazione tarantina allunga sui padroni di casa (5-9) e coach Cuttini chiama il time out. I bianconeri di Pallavolo Padova riescono nell’accorcio e, a seguito del muro vincente di Crosato, si portano a meno uno dai tarantini (10-11). Nella fase centrale del set, sul 17-16, Jendryk fa punto, ma prende il cartellino giallo. In questa parte del parziale la squadra di coach Ljubomir sembra riuscire ad allungare sui padroni di casa (18-21). I patavini cercano di invertire il trend visto fino a questo punto del parziale e, su punto di Gardini (19-21), si portano a meno due dai tarantini. Sul 20-23, si assiste all’attacco vincente di Gabi Garcia, che va a colpire il libero tarantino. Il terzo parziale viene portato a casa da Gioiella Prisma Taranto 20-25.

Il quarto set inizia con il muro vincente di Desmet (2-0), grazie al quale i bianconeri di Pallavolo Padova mettono a segno il primo break del parziale. Con il primo tempo di Crosato (4-2), i patavini doppiano i tarantini. Nella fase immediatamente successiva si ripropone una situazione di andamento punto a punto, con Taranto che a tratti si porta avanti (6-8, break tarantino). La formazione di coach Ljubomir inizia ad allungare e coach Cuttini chiama il time out. Sull’8-11 l’attacco di Gabi Garcia va a segno e Padova tenta di accorciare. Nella fase centrale del set Taranto sembra riuscire a difendere il vantaggio acquisito (11-14, lungo e inteso scambio di battute, chiuso positivamente da Gabi Garcia). Ace del capitano Falaschi (13-14) e Padova si porta a meno due dalla squadra di coach Ljubomir, che torna, subito dopo, ad allungare. I bianconeri, tuttavia, riescono nell’accorcio e, con Gabi Garcia particolarmente brillante al palleggio e il muro vincente di Crosato tornano in vantaggio (20-19). Sul 21-21, diagonale vincente di Luca Porro, seguita da un ulteriore punto bianconero (22-21), e dall’ace di Porro (23-21). Il terzo parziale viene chiuso da Pallavolo Padova 25-23.

Il quinto set inizia all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni in campo che si attestano vicine nel punteggio e non riescono ad allungare (4-3). Sul 5-4, pipe vincente di Gardini, e i bianconeri di Pallavolo Padova che riescono, nei momenti immediatamente successivi, a mantenersi avanti (8-7, attacco di Plak). A seguito del sorpasso dei bianconeri da parte dei tarantini, coach Cuttini chiama il time out (9-11). Grazie alla pipe di Gardini, Padova si porta a meno uno (10-11). L’ace di Porro permette alla formazione di coach Cuttini di raggiungere Taranto (12-12). Il quarto parziale si chiude 12-15 e Gioiella Prisma Taranto porta a casa il match.

Il tabellino

Pallavolo Padova – Gioiella Prisma Taranto: 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Pallavolo Padova: Plak 9, Garcia 17, Desmet 10, Crosato 8, Falaschi 4, Gardini 18, Zenger (L); Zoppellari, Porro 7, Stefani. Non entrati: Taniguchi, Cardenas, Truocchio, Fusaro (L). All. Jacopo Cuttini.

Gioiella Prisma Taranto: Lanza 23, Jendryk 7, Trinidad 2, Gutierrez 5, Gargiulo 14, Russell 22, Rizzo (L); Sala, Bonacchi, Raffaelli 8. Non entrati: Alletti, Ekstrand, Paglialunga, Luzzi (L). All. Travica Ljubomir

Durata: 28’, 27’, 30’, 30’, 21’. Totale: 2h16’.

Note. Servizio: Padova errori 24, ace 7, Taranto errori 19, ace 10. Muro: Padova 7, Taranto 5. Errori punto: Padova 30, Taranto 31. Ricezione: Padova 47% (19% prf), Taranto 63% (27% prf). Attacco: Padova 50%, Taranto 52%.

Arbitri: Curto – Vagni.

Spettatori: 2.405

Incasso: 12.479

MVP: Lanza (Gioiella Prisma Taranto)

Prossimo appuntamento in casa dei bianconeri

5° Giornata – Ritorno – Giovedì 25/01/2024 ore 20.30 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Valsa Group Modena (diretta Rai Sport e volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

(Pallavolo Padova)