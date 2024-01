Villanova (Lega – LV): “Politica, terzo mandato, da Stefani una proposta di libertà e democrazia”

12 gennaio 2024

(Arv) Venezia 12 gen. 2024 – “La democrazia e la libertà non possono avere vincoli; essere il miglior governatore non può essere una colpa. Bene ha fatto quindi il nostro Segretario regionale, on. Alberto Stefani a depositare una proposta di legge per rivedere l’attuale limite dei mandati dei governatori di Regione. Ora toccherà al Parlamento decidere, dove però ricordiamo non esistono limiti alla rielezione. Essere amministratori capaci, efficaci e amati dai propri cittadini per i risultati conseguiti, non può essere un limite. Un Paese che guarda in avanti dovrebbe anzi valorizzare queste competenze. Il Veneto non può essere penalizzato, diamo quindi la possibilità ai Veneti di essere ancora governati dal migliore, ovvero il nostro presidente Luca Zaia”. Così Alberto Villanova presidente Intergruppo Lega – Liga Veneta in merito al terzo mandato.

(Regione Veneto)