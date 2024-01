UN ULTERIORE PASSO PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA SCALINATA DI COLLEGAMENTO DI VIA TASSELLO CON VIA SAN MARTINO

Una promessa fatta ai cittadini – dichiara il sindaco Giorgia Bedin – che finalmente si concretizza.



Lungo il muro, posto alle pendici meridionali del colle della Rocca, che funge da contenimento del terrazzamento su cui sorge la chiesa di San Martino e la strada pubblica denominata via San Martino, si inserisce la scalinata di collegamento di via San Martino con la sottostante via Tassello.

Da un decennio la scaletta è interclusa al passaggio pedonale a causa dello stato generale di sofferenza in cui versa la muratura dove si riscontra un quadro fessurativo importante con deformazioni sia della scalinata, sia dei tratti murari direttamente interconnessi. L’intera muratura sul fronte strada di Via Tassello, inoltre, presentava gravi fenomeni di spanciamento e distacchi di massi.



“L’Amministrazione comunale – commenta il Sindaco – ha posto tra le sue priorità la messa in sicurezza e il recupero integrale dell’intero sistema strutturale di contenimento della zona di San Martino a garanzia della pubblica incolumità e della conservazione dell’antico sistema infrastrutturale.”



“Considerato che le Amministrazioni precedenti non avevano preso provvedimenti in merito a queste questioni che si trascinavano da anni – precisa il Sindaco – la necessità di ripristinare la percorribilità in sicurezza della scaletta per consentire il collegamento pedonale di via Tassello con via San Martino e con l’omonima chiesa, era più che mai urgente.

Questa Amministrazione comunale fin dal suo insediamento si è attivata, quindi, per porvi rimedio, non con opere provvisorie ma con un intervento di ripristino serio, integrale e duraturo, nella consapevolezza che, purtroppo, per fare ciò i tempi per le analisi, progettazioni, autorizzazioni della sopraintendenza e altri eventuali imprevisti, oltre che quelli per la realizzazione delle opere, non sarebbero stati né certi né brevi, ma con la tenace volontà di non arrendersi nonostante le difficoltà, non ultima quella di reperire i fondi, di portare a casa il risultato migliore per Monselice”



Nel dicembre del 2020 si incaricava l’Ufficio Tecnico del Comune, con il supporto e l’assistenza tecnica dell’ing. Stefano Zuliani di Cadoneghe, di predisporre il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.



Per approfondire la conoscenza del manufatto e definire le cause dei dissesti, è stato necessario provvedere nel gennaio 2021 ad affidare a ditte specializzate i rilievi topografici anche con l’ausilio di drone e nel dicembre 2021 ad affidare una indagine geognostica atta a consentire l’adozione delle migliori strategie per garantire l’efficacia degli interventi di consolidamento del muro.



Dagli esiti delle indagini svolte, in particolare quella geologica, è emersa la poca compattezza del terrapieno a ridosso del muro, composto sostanzialmente da terreno di riporto.



Nel settembre 2022 venivano affidati i lavori propedeutici al restauro delle mura e alla riapertura della scalinata, ovvero quelli di messa in sicurezza di tutto il muro di sostegno di via San Martino posto lungo via Tassello tramite un sistema che ha visto l’impiego di barre autoperforanti passive del tipo “SIRIVE”. Tali lavori, del costo complessivo di Euro 54.393,60, sono stati ultimati in data 28 ottobre 2022.



Consolidato il terrapieno, è stato possibile passare alla fase di progettazione ed esecuzione degli interventi necessari per il restauro e la riapertura della scalinata.

Con determinazione dirigenziale n. 1150 del 29 dicembre 2023, l’impresa Baratella Paolo è stata incaricata di eseguire tali lavori per un importo complessivo di € 31.446,80.



Le lavorazioni consisteranno in:

realizzazione di telai in cemento armato per il rinforzo dei setti murari laterali della scala;

ancoraggio attraverso perni metallici dei muri laterali in pietra con i telai retrostanti;

rimozione di tutti i gradini in trachite della scala e loro rimontaggio su betoncino di cemento di posa e stuccatura dei giunti e delle connessure;

riprese di muratura per il ripistino dell’integrità della struttura del terrapieno compresi interventi di scuci-cuci e integrazioni con conci di trachite e mattoni antichi;

stuccatura e stilatura completa della muratura dei fianchi della scalinata;

recupero e lavorazione del blocco di trachite sito in cava della Rocca per la realizzazione degli elementi della copertina muraria mancanti;

rifacimento della pavimentazione in martellina con recupero del materiale in precedenza rimosso per la realizzazione dei telai in cemento armato;

Conclude il Sindaco “Stimiamo che a fine febbraio 2024 le opere saranno ultimate e finalmente quella parte di mura storiche tornerà ad avere la dignità che merita”

(Comune di Monselice)