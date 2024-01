Suzuki Winter Circuit Triathlon, Mairhofer e Saravalle protagonisti

COGNE (ITALPRESS) – Il Gran Paradiso a Cogne ha fatto da cornice all’esordio di questa nuova stagione ospitando la prima tappa del Suzuki Winter Triathlon Circuit prima gara nel calendario 2024. Sandra Mairhofer (Granbike Triathlon), come da pronostici, e Alessandro Saravalle (Trisport.it) hanno dominato la scena iscrivendo il loro nome in questa prima tappa del Circuito 2024 nato lo scorso anno anche grazie alla collaborazione tra la Federazione e Suzuki main partner dell’evento. Nella gara maschile, primo a partire, il campione europeo, oro a squadre e bronzo individuale mondiale in carica Franco Pesavento ha preso il largo nei tre giri iniziali di corsa (3 km totali) per poi subire il recupero sia di Alessandro Saravalle che di Guglielmo Giuliano (Valdigne Triathlon) durante la frazione di ciclismo. Nell’ultimo dei tre giri dei 6 km di ciclismo Saravalle ha dato lo strappo decisivo ed è rientrato in zona cambio con circa un minuto di vantaggio, poi difeso nell’ultima frazione di sci di fondo da 5 km. Secondo posto per Franco Pesavento e terzo per Giuseppe Lamastra che ha recuperato nelle frazioni di mtb e sci di fondo il distacco della prima parte salendo in casa sul terzo gradino del podio. Gara donne senza storia, con dominio della campionessa del mondo di Winter Sandra Mairhofer che ha preso subito il comando ed ha incrementato il vantaggio giro dopo giro in tutte le tre frazioni. Al secondo posto la portacolori di Trisport.it Axelle Vicari che dopo una buona corsa chiusa seconda, ha perso terreno nella seconda frazione di Mtb per poi tornare sul secondo gradino grazie allo sci di fondo. Terzo posto per Maddalena Somà (Granbike Triathlon) che ha fatto fruttare la frazione di sci ed ha guadagnato il terzo posto della gara. Le gare delle categorie giovanili hanno chiuso la prima giornata di Cogne che ancora una volta si è dimostrata un meravigliosa location per il Winter Triathlon ed ha fatto partire il conto alla rovescia per il più importante appuntamento della disciplina di stagione: il mondiale di Winter Triathlon in Italia in Piemonte a Pragelato il 23-24-25 febbraio.

Domenica si torna in gara con il primo campionato italiano di stagione quello a Squadre 2x. Il percorso gara prevede 1 km di corsa, 2 km di ciclismo e 1,5 km di sci di fondo. Partenza alle ore 11 e premiazione alle 13.

