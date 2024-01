SI RIPARTE: INDOOR E CROSS NEL PRIMO WEEKEND DI GARE

Dopo l’antipasto della scorsa settimana, il 2024 inizia per molti atleti di Assindustria Sport: più di 130 gli atleti divisi tra il Palaindoor di Padova e gli impianti di Udine, Carrara e Ancona. E domenica a Noventa debutta il Dogi’s Cross.

Si torna in pista. In pista e nel fango, perché il primo weekend agonistico della stagione 2024 proporrà due appuntamenti a spiccare fra gli altri, con gare al Palaindoor di Padova e sui prati di Noventa Padovana, dov’è atteso il debutto dei campionati regionali di cross, con una doppia, massiccia, presenza di atleti di Assindustria Sport.

Al Palaindoor, tra sabato 13 (inizio anticipato alle 11.15) e domenica 14 gennaio (dalle 9.30), sono attesi in pista e in pedana oltre 2.200 atleti. Una partecipazione da record nel weekend che, dopo il prologo della Pole Vault Convention del 5 gennaio, segna l’inizio dell’undicesimo anno di attività sull’anello coperto della Città del Santo. Al via ben 69 portacolori gialloblù, tra le gare più attese i 60 metri, dove Arianna Bacelle si troverà accanto Anna Polinari (Carabinieri), l’anno scorso finalista con la 4×400 ai Mondiali di Budapest. Al Palaindoor si gareggerà per tutto l’inverno sino al 10 marzo. Gli atleti di Assindustria Sport gareggeranno in sala, però, anche a Udine, con Lorenzo Schiavon impegnato nell’asta, ad Ancona, dove ci sarà Lorenzo Stoppato, e a Carrara, con Taré Bergamo in pedana nel peso.

Noventa Padovana (Padova) terrà invece a battesimo la stagione della corsa campestre con una manifestazione, il Dogi’s Cross, che domenica 14 gennaio farà la sua prima apparizione nel calendario regionale. La prova sarà valida come tappa inaugurale dei tre campionati veneti di società – assoluto, promozionale e master – e coinvolgerà oltre 1.100 atleti di tutte le categorie: tra loro anche 64 specialisti gialloblù. Si correrà nel Parco ex Fornace, in via Noventana. Ad aprire la mattinata di gare, alle 9.15, saranno i master. Seguirà il settore promozionale e, in chiusura, il settore assoluto. Ben sei le campestri regionali previste in Veneto nella stagione 2024. Dopo Noventa Padovana, il calendario regionale proporrà gli appuntamenti di Vittorio Veneto (21 gennaio), Galliera Veneta (4 febbraio), Farra di Soligo (11 febbraio), Borgo Valbelluna (18 febbraio) e Grumolo delle Abbadesse (25 febbraio).

Nella foto la squadra maschile gialloblù di cross che ha esordito al Campaccio nello scorso weekend

(Assindustria Padova)