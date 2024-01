Scatto (Lega – LV): “Celebrazioni per i 250 anni dalla morte dell’abate Filippo Farsetti, evento importante che unisce Venezia e Santa Maria di Sala”

12 gennaio 2024

(Arv) Venezia 12 gen. 2024 – “Le celebrazioni per i 250 anni dalla morte dell’abate Filippo Farsetti sono un appuntamento significativo per ricordare un personaggio simbolico del nostro territorio sul fronte culturale. Due giornate per ricordare la memoria di questo nobile mecenate”. Così Francesca Scatto, presidente della Commissione Cultura in Consiglio regionale (Intergruppo Lega – Liga Veneta).

“Proprio in occasione di questo anniversario, – aggiunge Scatto – domani il Comune di Venezia e il Comune di Santa Maria di Sala apriranno le porte dello storico palazzo sul Canal Grande, Ca’ Farsetti, che ospita la sede municipale veneziana, e della splendida villa monumentale Farsetti, sede di campagna della famiglia a Santa Maria di Sala. Quindi due giornate di visite gratuite nelle storiche dimore per celebrare, in un ideale gemellaggio storico e geografico, la dimora cittadina e la dimora di campagna dell’abate. C’è della soddisfazione per questo risultato, il Circolo Arci Pirola, che organizzerà il tour e che da molti anni si occupa della nostra Villa Farsetti, mi aveva infatti contattato mesi fa per creare questo momento di condivisione tra le due ville. Da subito ho compreso il valore dell’iniziativa e ho cercato di essere il ‘ponte’ tra le due amministrazioni. Come Regione patrociniamo questa iniziativa, che ripercorre le nostre radici storiche e culturali, permettendo al pubblico di ammirare le collezioni d’arte di Filippo Farsetti, conoscerne i progetti e le passioni per l’arte, l’architettura, la scultura e la botanica”, conclude Francesca Scatto.

(Regione Veneto)