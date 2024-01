Lorenzoni (Portavoce Opposizione): “Mi auguro che le strumentalizzazioni ideologiche sul fine vita, rimangano fuori dall’Aula del Consiglio regionale del Veneto”

12 gennaio 2024

(Arv) Venezia 12 gen. 2024 – “Siamo alla vigilia del prossimo Consiglio regionale con all’ordine del giorno, la Proposta di legge di iniziativa popolare denominata ‘Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale’”. E’ quanto dichiara il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale del Veneto, Arturo Lorenzoni che aggiunge: “Fin d’ora, mi auguro una discussione per quanto possibile serena. Questo non è un tema di posizionamento politico, ma di etica e di concezione dei diritti delle persone. Credo sia particolarmente significativo che il Veneto sia la prima regione in Italia a dare attuazione a quanto sancito dalla stessa Corte Costituzionale”.

“Mi preme chiarire – osserva Lorenzoni – che non voteremo a favore o contro la vita, che è quanto di più prezioso abbiamo. Voteremo, invece, per stabilire le regole di attuazione di una sentenza della Consulta. Motivo per cui auspico che le strumentalizzazioni ideologiche estranee al testo che approveremo restino fuori dall’Aula del Consiglio regionale del Veneto”, conclude Lorenzoni.

(Regione Veneto)