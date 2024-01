Consiglio Veneto convocato martedì 16 gennaio alle 10.30

12 gennaio 2024

(Arv) Venezia 12 gen. 2024 – Si informa che il Consiglio regionale del Veneto è convocato martedì 16 gennaio, alle 10.30.

All’ordine del giorno, innanzitutto, la relazione di alcune interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta scritta.

Verrà quindi esaminata la Proposta di legge, di iniziativa popolare, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale”, con Relazione della Quinta commissione consiliare; Relatore in Aula sarà il presidente della commissione Sanità, Sonia Brescacin (Lega-LV).

Calendarizzate, infine, diverse mozioni e risoluzioni di iniziativa consiliare.

L’ordine del giorno completo dei lavori è consultabile al seguente link: tinyurl.com/4te7zbsy

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming collegandosi a questo link: tinyurl.com/ybab9hus

