Comune di Padova: provvedimenti di viabilità, strade chiuse temporaneamente. Aggiornato in data 12 gennaio 2024

Per effettuare il getto dei massetti di pavimentazione presso il cantiere edile di via San Francesco, chiusura temporanea al traffico veicolare della via, tratto prospiciente il civico 190, venerdì 19/012024, dalle ore 7:00 alle ore 18:00; sospensione temporanea del tratto di corsia ciclabile di via San Francesco compreso tra via M. Cesarotti e via Ospedale Civile; rimozione e la successiva ricollocazione al termine dei lavori delle barriere poste all’inizio di via San Francesco, all’incrocio con via Ospedale Civile. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alterato “a vista” nel tratto di via San Francesco compreso tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via G. Galilei e via Ospedale Civile e per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private di via Ospedale Civile;

per lavori di spostamento della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Alberto da Padova, fino a giovedì 18/01/2024; istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Savonarola, tratto compreso tra i numeri civici 220 e 226, ambo i lati. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

per eseguire una modifica di un allaccio alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare: in via Teobaldo Ciconi fronte il civico 12, da lunedì 15 a venerdì 19/01/2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e in via Beato Pellegrino, vicolo secondario fronte civici 164 e 168, da lunedì 15 a venerdì 19/01/2024, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Beato Pellegrino vicolo secondario, tratto compreso tra via i numeri civici 164 e 168, ambo i lati. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

