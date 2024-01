Comune di Padova: provvedimenti di viabilità. Strade chiuse. Aggiornato in data 12 gennaio 2024 – bis

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Delle Ceramiche, tratto compreso tra via San Marco ed il numero civico 1/A, da lunedì 15/01/2024 a venerdì 19/01/2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per la modifica di un allaccio alla condotta del gas;

via Andrea Gritti, tratto compreso tra il numero civico 3/A e via D. Manin, da martedì 16/01/20242023 a mercoledì 17/01/2024, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per lo smontaggio di un ponteggio sospeso ed per la rimozione dei parapetti di protezione in quota presso un edificio;

via Giuseppe Dalla Vedova, lunedì 15/01/2024, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, con l’impiego di un moviere alle intersezioni con vicolo e piazzale G. Mazzini, per scaricare alcuni mobili presso un immobile.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)