Scarlatto e Violetto – Cronoforze: la nuova espansione del GCC Pokémon

The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione per il celebre Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon. La nuova espansione, intitolata Scarlatto e Violetto – Cronoforze, sarà disponibile dal 22 marzo 2024 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon ha venduto oltre 52,9 miliardi di carte in tutto il mondo fino a marzo 2023.

Ritornano nel GCC Pokémon le carte ASSO TATTICO, inizialmente apparse nella serie Nero e Bianco e rivelate durante i Campionati Mondiali Pokémon 2023. Queste carte, note per i loro effetti potenti, potranno essere incluse in una sola copia per mazzo e si distingueranno per un nuovo design vibrante di colore magenta, presentandosi come carte Allenatore o Energia speciale.

La nuova espansione includerà l’introduzione di nuovi Pokémon, tra cui Acquecrespe e Fogliaferrea, originari dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. A questi si aggiungeranno Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro inediti, insieme a carte Allenatore uniche e Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso dal solito.

Tra i punti di forza di Scarlatto e Violetto – Cronoforze figurano sette carte Allenatore ed Energia speciale ASSO TATTICO, 13 Pokémon-ex e due Pokémon-ex Teracristal, 22 carte rare con illustrazioni di Pokémon e 10 carte rare con illustrazioni speciali. Inoltre, saranno presenti sei carte rare iper dorate con una stampa speciale.

L’espansione sarà disponibile non solo in buste di espansione, ma anche in set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali. Prima del lancio della versione fisica, gli Allenatori potranno immergersi nell’esperienza digitale di Scarlatto e Violetto – Cronoforze a partire dal 21 marzo 2024, attraverso l’app GCC Pokémon Live disponibile per iOS, Android, macOS e Windows. Questa anticipazione digitale offrirà la possibilità di collezionare e combattere con le nuove carte ASSO TATTICO e ricevere bonus esclusivi nell’app.

Il fenomeno Pokémon si estende ben oltre il gioco di carte collezionabili. Lanciato originariamente nel 1996, il franchise Pokémon si è rapidamente evoluto in una delle serie di intrattenimento più amate e riconoscibili a livello globale. I videogiochi Pokémon, parte integrante del fenomeno, hanno venduto oltre 380 milioni di copie in tutto il mondo, rendendo Pokémon una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi. Inoltre, il franchise comprende un popolare anime televisivo, che ha superato le 1.000 puntate, film, merchandising, e l’app mobile di successo Pokémon GO, che ha rivoluzionato il concetto di gioco in realtà aumentata.