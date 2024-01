IL PRESIDENTE DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO, PATRIZIO BERTIN, IN VISITA DI PRESENTAZIONE AL NUOVO QUESTORE MARCO ODORISIO

“Piena disponibilità alla collaborazione”

Visita di presentazione del presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, al questore Marco Odorisio in piazzetta Palatucci.

Una visita di cortesia, subito scevra degli aspetti protocollari, che è servita anche a confrontarsi su alcuni aspetti della vita della città e della provincia.

“Al Questore – ha detto al termine dell’incontro il presidente Bertin, che era accompagnato dal direttore generale, Otello Vendramin – ho espresso la massima disponibilità dell’Ascom a collaborare vista la capillare presenza che possiamo vantare sul territorio”.

Non sono mancati, da parte del nuovo Questore, sia l’apprezzamento per il tessuto sociale padovano, sia per la bellezza della città e del territorio provinciale.

“Al Questore Odorisio – ha concluso Bertin – abbiamo ribadito l’importanza del terziario di mercato, del commercio e del turismo per la nostra realtà provinciale, confermando, da un lato la valenza delle nostre attività in un quadro di vivibilità dei centri urbani e, dall’altro, la piena disponibilità a confrontarsi su tutti gli aspetti che possono riguardare la convivenza in una città fortemente caratterizzata anche dalla presenza di un’Università di enorme prestigio che richiama qualcosa come 40mila studenti fuorisede. Studenti che necessitano di servizi e di strutture”.

PADOVA 12 GENNAIO 2024

(Ascom Padova)