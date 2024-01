Este: Il Comune di Este aderisce a ZTL Network

Home Notizie Il Comune di Este aderisce a ZTL Network

Le persone con disabilità potranno entrare nelle zone limitate di tutti i Comuni veneti aderenti alla rete

Il Comune di Este ha aderito a ZTL Network – Vivipass, un progetto promosso dalla Regione del Veneto – la prima Regione ad aver realizzato su scala territoriale un servizio di tale portata – che permetterà ai titolari di contrassegno per persone con disabilità di circolare nelle Zone a Traffico Limitato di tutti i comuni veneti aderenti alla rete, a partire dal mese di gennaio 2024.

Gli autoveicoli appartenenti a persone con disabilità, in possesso di Pass Blu, hanno così il diritto di circolare in tutte le aree ZTL del territorio regionale aderenti al progetto senza incorrere in sanzioni, a prescindere dal Comune di residenza che ha rilasciato l’autorizzazione e senza dover più comunicare il proprio numero di targa al Comune dove sono diretti, perché quest’ultimo, se aderente al circuito, potrà visionare la targa associata al contrassegno nel registro automatico e condiviso.

«Il progetto ZTL Network ha l’obiettivo di venire incontro ai bisogni, in tema di mobilità, dei cittadini in possesso di Pass Blu per rispondere, in prima battuta, ad una esigenza concreta. – dichiara il Sindaco Matteo Pajola. – Il cittadino sarà sgravato dall’impegno di comunicare ai Comuni la propria targa, ma anche dal peso di dover effettuare ricorsi in caso di sanzioni. Un gesto concreto per rendere le nostre Città più accoglienti, ma anche un segno di civiltà.»

«ZTL network è nato per agevolare le persone con disabilità e per questo motivo abbiamo scelto di aderirvi prontamente. – commenta l’Assessore alla Viabilità Alberto Fornasiero. – Da questo mese infatti non servirà più comunicare il proprio numero di targa al Comune dove si è diretti, se aderente al circuito, perché la targa associata al contrassegno sarà già registrata automaticamente. Si tratta di un’innovazione che i titolari di contrassegno chiedono e aspettano da tempo e l’auspicio è che questo positivo sistema si allarghi presto anche fuori dalla regione, fino a diventare un circuito nazionale».

Per essere inseriti nel circuito ZTL Network, i cittadini in possesso di Pass Blu e coloro che ne faranno richiesta o rinnovo, dovranno recarsi presso il Comando di Polizia Locale di via P. Umberto 36 per comunicare la targa della propria automobile, affinché sia inserita nel database regionale.

Il Comando di Polizia Locale è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.30; il mercoledì anche dalle 15 alle 17.30.

Per informazioni: [email protected] – 0429 2688

