Domenica alla Kioene Arena il match con Taranto

Per la terza giornata del girone di ritorno di questa 79° stagione di SuperLega, i bianconeri della Pallavolo Padova sono pronti a scendere in campo in casa contro Gioiella Prisma Taranto. L’appuntamento è fissato per domenica 14 gennaio alle 17.00, alla Kioene Arena, e sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv.

“Domenica torniamo a giocare in casa, in un periodo dove facciamo fatica a portare a casa punti. – ha dichiarato coach Jacopo Cuttini – Questo lo sapevamo fin dall’inizio. In questa fase del campionato abbiamo giocato contro squadre importanti, con roster davvero forti. Domenica, con Taranto, incontreremo una squadra dalle caratteristiche che, senza alcun dubbio, potranno costituire per noi un elemento di fastidio, ma con cui potremmo esprimere anche il nostro gioco. Cercheremo di mettere in difficoltà l’avversario, nell’ottica di conseguire il miglior risultato possibile”.

“Ogni settimana – prosegue il coach bianconero – i ragazzi, quando rientrano in palazzetto il martedì, riescono a lasciarsi alle spalle le sconfitte e a partire subito a lavorare. Sanno benissimo qual è il nostro obiettivo in questo Campionato ed è proprio alla luce di ciò che dobbiamo cercare di non perdere nemmeno un minuto in palestra. Dobbiamo lavorare per crescere e avere, già da questa settimana, qualche arma in più da poter utilizzare in campo”.

“L’elemento su cui dovremmo far leva con Taranto, – aggiunge coach Cuttini – sarà, senza dubbio, il nostro gioco. Dobbiamo permettere al nostro gioco di entrare nelle transizioni, quindi tanti tocchi a muro, e di conseguenza agevolare la nostra difesa, che ha già dimostrato di avere una buon livello di qualità. Dall’altro lato dovremo essere in grado, nella fase di cambio palla, a limitare le loro battute. Sotto questo profilo Taranto ha dimostrato di essere molto competitiva, mettendo in difficoltà un po’ tutte le squadre che hanno incontrato”.

Coach Cuttini ha poi commentato il percorso di crescita della squadra: “sono contento, si tratta di un gruppo davvero molto bello, cosa che dico fin dall’inizio. Le sensazioni, infatti, che ho avuto fin dal primo momento, sono sempre rimaste le stesse ed anzi, sono migliorate nei mesi. È un gruppo di giocatori che si impegna e lavora duramente in palazzetto di settimana in settimana. Abbiamo, come ogni squadra, alti e bassi, questo è normale ed è anche giustificato dal fatto che abbiamo un team molto giovane, ma il trend è sicuramente verso l’alto”.

[embedded content]

(Pallavolo Padova)