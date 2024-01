Coldiretti Treviso intervista ChatGPT sui rischi che comporta l’intelligenza innaturale

ChatGPT risponde su carne sintetica e sui nemici dell’agricoltura di casa nostra

L’INTELLIGENZA INNATURALE INCOMBE?

E’ questo il titolo di copertina dell’ultimo numero di Terra Trevisana, il periodico di Coldiretti Treviso che arriverà nei prossimi giorni a circa 15 mila imprese agricole della Marca trevigiana e non solo. L’inchiesta di Coldiretti Treviso ha voluto analizzare non tanto l’intelligenza artificiale, che in alcuni casi permette un’evoluzione virtuosa e straordinaria per l’uomo, ma i pericoli innaturali che incombono sull’agricoltura. Per far questo Coldiretti Treviso ha chiesto aiuto proprio a ChatGPT e quindi all’intelligenza artificiale che ha ben spiegato il mondo dell’organizzazione agricola più rappresentativa del nostro Paese e dei valori di Campagna Amica. ChatGPT, alla domanda cosa pensa dell’agricoltura di casa nostra e del made in Italy agroalimentare, risponde elencando e spiegando tutti i punti virtuosi del primario di casa nostra. L’intelligenza artificiale ha poi risposto sul perché l’Unione europea rischia di distruggere l’agricoltura di qualità e su quali sono quali siano i nemici dell’agricoltura:

“Alcuni dei principali nemici o sfide per l’agricoltura includono – spiega ChatGPT proponendo l’elenco – 1. Cambiamenti climatici 2. Malattie e parassiti 3. Deplezione delle risorse naturali 4. Concorrenza con l’urbanizzazione 5. Politiche e regolamentazioni sfavorevoli: Politiche agricole inadeguate, regolamentazioni e tasse eccessive possono ostacolare l’agricoltura 6. Fluttuazioni dei prezzi: I prezzi delle materie prime agricole possono essere soggetti a fluttuazioni estreme, influenzando la redditività delle aziende agricole 7. Globalizzazione e concorrenza internazionale: La crescente globalizzazione può esporre l’agricoltura locale alla concorrenza internazionale, con effetti sugli agricoltori locali 8. Scarsità di manodopera 9. Sviluppo tecnologico: Anche se la tecnologia può migliorare l’efficienza agricola, l’adozione di nuove tecnologie può essere un ostacolo per gli agricoltori che non hanno accesso o risorse per investire in esse 10. Problemi di mercato: Disfunzioni di mercato o interruzioni delle catene di approvvigionamento possono influire negativamente sulla vendita dei prodotti agricoli.

ChatGPT non ha mancato di rispondere sulla carne sintetica, ma soprattutto su quali rischi corre l’umanità con l’Intelligenza artificiale proponendo vari temi molto delicati: dalle diseguaglianze sociali alla sicurezza informatica, dalle armi autonome al controllo extra umano dell’IA fino ai cambiamenti culturali e sociali, influenzando la nostra interazione e percezione del mondo

È importante notare che l’IA non è intrinsecamente buona o cattiva dipende dall’uso che se ne fa. Molte organizzazioni e ricercatori stanno lavorando per affrontare questi rischi e sviluppare linee guida etiche per l’uso dell’IA. La consapevolezza e la regolamentazione adeguata possono contribuire a mitigare questi rischi e massimizzare i benefici dell’IA.