Il Calvi di Padova applaudito per il successo nel progetto di sensibilizzazione contro gli atti intimidatori

La Provincia di Padova è lieta di congratularsi con l’Istituto “Calvi” per il prestigioso riconoscimento ottenuto dai Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione per la partecipazione attiva al progetto di sensibilizzazione contro gli atti intimidatori rivolti alle pubbliche amministrazioni. I vivissimi complimenti vanno alle/i Docenti, agli allievi e alle allieve, che hanno dimostrato un impegno encomiabile nel percorso proposto dal Ministero dell’Interno e dal MIM.

Gli studenti dell’ITC Calvi, racconta il dirigente scolastico Giuseppe Turetta, hanno svolto un ruolo chiave in questo percorso, “collaborando in modo costruttivo con rappresentanti delle Istituzioni territoriali come la Provincia stessa, il Comune, l’Ufficio Territoriale del Governo, la Questura e la Polizia Postale. Il tema centrale del progetto è stato il “Fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali”, un argomento di grande rilevanza sociale e civica”.

Le attività progettuali hanno permesso agli studenti di approfondire tematiche cruciali, tra cui il ruolo degli Enti Locali e gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell’Ente Locale. Inoltre, hanno analizzato le diverse forme di intimidazioni rivolte agli amministratori locali, comprendendo l’importanza dell’utilizzo etico dei social network, con particolare attenzione alle fake news, calunnie e diffamazioni.

Il video realizzato dagli studenti, intitolato “Una minaccia da incubo” risultato finale di questo percorso, offre una riflessione approfondita sulle scelte morali a cui ciascuno è chiamato nella società. Si sottolinea la necessità di scegliere comportamenti leciti per risolvere i problemi, promuovendo il rispetto della legalità e delle leggi attraverso l’utilizzo degli strumenti di democrazia partecipativa.

“Il Calvi è stato scelto direttamente dal Ministero per partecipare a questo progetto di sensibilizzazione”, commenta Turetta, “dimostrando la sua eccellenza nella promozione di valori civici e nella lotta contro le intimidazioni”. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 5 dicembre in videoconferenza con la presenza dei Ministri Piantedosi e Valditara, ha conferito all’istituto una targa speciale per il merito e l’impegno dimostrato.

Il percorso formativo è stato suddiviso in tre incontri, che hanno coinvolto le classi Quarte. Il primo incontro, il 9 febbraio 2023, ha esplorato il ruolo e le istituzioni degli enti locali, con relatore proprio un consigliere provinciale, Alessandro Bisato, che ha la delega all’Istruzione della Provincia di Padova, e Raffaella Balestrini della Prefettura di Padova.

Il secondo incontro, il 9 marzo 2023, è stato dedicato all’analisi del fenomeno delle intimidazioni, con relatori illustri che hanno fornito chiavi di lettura approfondite sull’argomento. Il terzo incontro, il 5 aprile 2023, ha visto la partecipazione di figure di spicco come l’Assessore del Comune di Padova, Diego Bonavina, Raffaella Balestrini dell’Ufficio Territoriale del Governo di Padova e Giuseppe Iorio, Comandante della Divisione Anticrimine della Questura di Padova. Questo incontro ha permesso un’analisi documentale approfondita, contribuendo alla riflessione critica del fenomeno e alla progettazione del lavoro che gli studenti avrebbero poi realizzato.

(Provincia di Padova)