In occasione della 46a Giornata nazionale per la vita (4 febbraio), che quest’anno ha come tema La forza della vita ci sorprende, giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 20.45, nella chiesa dei Santi Angeli custodi (zona Guizza) a Padova si terrà una veglia di preghiera promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale della famiglia e presieduta da don Silvano Trincanato, responsabile del medesimo ufficio diocesano.

Scarica la locandina